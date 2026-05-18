【超ときめき♡宣伝部】実はアイドル志望ではなかった！？辻野かなみ＆吉川ひよりが「これまでの思い」について語る♡

新体制になってパワーアップが止まらない5人組アイドルユニット・超ときめき♡宣伝部から辻野かなみさんと吉川ひよりさんがRayに登場！今回は、どんな壁も一緒に乗り越えた、初期メン2人が語る「今に至るまでの軌跡」をお届けします。今年でデビュー11年目に突入する彼女たちの“セキララな思い”に目が離せない♡

どんな壁も一緒に乗り越えた、初期メン2人にこれまでの思いをセキララに語ってもらいました♡

今年でデビュー11年目♡ 新体制になってパワーアップが止まらない【超ときめき♡宣伝部】。

【2015年】結成 番組『私立輝女学園』にて選抜され、期間限定の予定で結成。翌年11月にメジャーデビュー。【2020年】グループ名に“超”がつく “超”がついて、よりパワーアップ＆ポップに進化♡ 改名発表時の動画はファン必見です！【2021年】『すきっ！』がSNSで話題に TikTokを中心にキャッチーなフレーズの「すきっ！」がバズって、グループの知名度もアップ。【2024年】グループ史上最大のアリーナでライブ！ GMOアリーナさいたま（旧さいたまスーパーアリーナ）で16,000人を動員し大盛況♡【2026年】新体制でスタート！ 5人での新体制の活動が開始♡ 絆も愛もパフォーマンスも……すべてがアプデして期待、大！！

期間限定のつもりが気づけば10年！

悔しい思いをしてきたからひとつひとつのありがたみを感じられる強さがある

辻野かなみ（以下、辻野）：「そもそも私たち、実はアイドル志望ではなかったんです！」

吉川ひより（以下、吉川）：「うん、私は漠然と芸能人に憧れて……って感じで、中1のときに事務所のオーディションを受けたんだけどアイドルになるとは思ってもいなかった（笑）」

辻野：「私は小5でスカウトされるまでは芸能界自体をよくわかってなくて……。でもおじいちゃんが、新しいなにかに挑戦することが好きで勝手に事務所に入る話を進めちゃって……」

吉川：「そして私たちが出会ったのが女優を育成するための番組でした。」

辻野：「そう！！そこで番組限定のグループをつくるってことになって、うちらはメンバーに選ばれたんだよね。

1年間だけって話だったけど、アイドルをやってみたらすごい楽しいし、なにより応援してくださる人がいるってことに喜びを感じて……。

全員が同じ気持ちだったから、番組が終わったあとも『もっとがんばりたいね』って気持ちになったんだよね。そして、気づいたら10年（笑）！！」

吉川：「長い（笑）！！私はほかのメンバーと比べてグループ結成までの芸能活動歴が短かったからその分ファンも少なかったけど、だからこそ、がんばりたいという気持ちにメラメラと火がつきました」

辻野：「長いからこそ、大変だったこともあったよね。私は小さいときから器械体操をやっていたので瞬発力はあったけどリズム感が壊滅的になかったから、歌とダンスが本当にできなくて（涙）。

ずっと生歌でライブをやらせてもらっているから、いつも失敗して……落ち込んでばかりの日々でした。

でも、自分が決めてやり始めたことだから逃げたくなかったし、メンバーやファンの方が支えてくれたおかげでいろんな壁を乗り越えられました」

吉川：「私は、これからがんばるぞってときに初期メンバーの1人が脱退しちゃって……そのとき自分が想像していた未来が崩れたというか」

辻野：「いつも泣いてたね」

吉川：「メンバーが減るとか初めての経験だったし、心にポッカリ穴があいちゃって……。でもこのままじゃダメだって、みんなの支えもありながら、時間をかけてその穴を埋めていきました」

辻野：「しかも当時はまだ自分の殻を破れてなかったよね？」

吉川：「自信もなかったし、自分の出し方が全然わからなかった！それでも歌割りだけはもらえてたから、そこで自分の存在価値を見出してたけど、1度目の6人体制になったとき、歌割りまで減っちゃって、また壁にぶつかって（笑）」

辻野：「さらにコロナ禍で有観客ライブもできなかったから気持ちは落ちてたよね……」

吉川：「本気でアイドルをやめようと思ったこともありました」

辻野：「でも『すきっ！』がSNSでバズってくれて！！この波に全力で乗らなきゃと思って私たちも動画をいっぱい出したんですけど、ここがグループのターニングポイントでした」

吉川：「自分たちの曲がバズるなんて初めてのことすぎて、無限大の可能性を感じたよね（笑）。

さらに、そのあとすぐに立川立飛で初アリーナ、しかも久しぶりの有観客ライブでもあって！！ライブが終わったあとに『アイドルって楽しい！！』って言葉が自然とこぼれたんです。

その言葉と経験は実際の曲（『超ステップアップ』）にもなってるんですけど、ここも私にとっては大きな分岐点でしたね」

辻野：「私たち、今年でグループ結成11年目に突入するんですけど、これまでの道は決して順風満帆にはいってなくて、むしろ泥臭いグループって言われるほど（笑）。

悔しい思いも数えきれないほどしてきたからこそ、今ある状況が当たり前じゃないと身に染みて感じることができているし、そういう経験があったからひとつひとつのことにありがたみを感じられる強さがあると思っています」

吉川：「ありがたいことに『最上級にかわいいの！』や『超最強』もヒットしてくれましたけど、これからはとき宣の青春曲にも注目してもらえたらうれしいです♡」