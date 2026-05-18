【1位〜6位】5月19日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】魚座 総合運：★★★★★

何かを始めれば、今日のうちに想像以上の強い手応えを感じられる可能性大！以前から計画していたことでも、ふと思いついたことでも、自信をもって「自分らしい」と思えるやり方で動いて。声のトーンを上げると運気を生かせます。



恋愛運

想像以上に幸せな展開もありそうな恋愛運の日です。「もうダメだろう」と思っていた相手に連絡すれば、グンと距離が縮まるかも。恋人とは、思いがけず将来の話が出る可能性もアリ。堂々と振る舞うと、理想以上の相手と出会えそうです。



金運

買い物でも投資でも貯蓄でも、過去の失敗を生かして、より上手にお金を使える日です。朝のうちに、今までのお金の使い方を振り返ってみるとよさそう。思いがけない記憶が役立つ可能性大。また、高額な買い物は先送りにするのが〇。



ラッキーアイテム：タンブラー



ラッキーカラー：ゴールド 恋愛運想像以上に幸せな展開もありそうな恋愛運の日です。「もうダメだろう」と思っていた相手に連絡すれば、グンと距離が縮まるかも。恋人とは、思いがけず将来の話が出る可能性もアリ。堂々と振る舞うと、理想以上の相手と出会えそうです。金運買い物でも投資でも貯蓄でも、過去の失敗を生かして、より上手にお金を使える日です。朝のうちに、今までのお金の使い方を振り返ってみるとよさそう。思いがけない記憶が役立つ可能性大。また、高額な買い物は先送りにするのが〇。ラッキーアイテム：タンブラーラッキーカラー：ゴールド

【2位】天秤座 総合運：★★★★★

いろいろなことが、想像以上にうまくいきそうな嬉しい運気の日です！協力してくれる人も現れそう。行き詰まっていることがあれば、素直に周りに話してみてください。手を差し伸べてくれた人には、素直に感謝して甘えましょう。



恋愛運

恋人や好きな人と関わると、普段なら盛り上がる話題でもケンカになってしまいそう。ただ、関わらずにいれば、愛情や信頼が変わることはありません。自分からの連絡は控えて、相手からの連絡には優しく、当たり障りのない返事が正解。



金運

お金との縁が最高に強くなる運気の日です。｢たくさん稼ぎたい｣｢いっぱいお金がほしい｣と貪欲になってOK！ただし、楽をして稼ごうとしないことがポイント。稼ぐ能力と金運に、同時に磨きをかける心がけがですごしましょう！



ラッキーアイテム：観葉植物



ラッキーカラー：ブラウン

【3位】乙女座 総合運：★★★★★

運気は好調！「ちょっと自分らしくないな」というアイテムや行動を取り入れてみると、これまでは知らなかった能力や魅力を発見できそう。「似合わないから」と思って避けていた髪型や服、色などにトライしてみましょう！



恋愛運

何を考えているか分からなかったり、あなたを振り回しそうだったりする相手に惹かれそうな日。少し翻弄されることで、あなたの魅力もアップします！ただ、どんな関わりかたをするのかは、即決せずに冷静に考えるつもりでいて。



金運

気心の知れた友達とお互いのお金の使い方などを話し、｢こうすればいいんだ｣と、嬉しくなる発見がありそうな日です。また、一緒に旅行や買い物のために｢貯金しよう｣と足並みをそろえると、友情もお金との縁もグンと強くなりそう。



ラッキーアイテム：水性ペン



ラッキーカラー：アクアブルー

【4位】山羊座 総合運：★★★★☆

困っている人や悲しんでいる人に寄り添うことができて、喜ばれる運気です。少し身勝手な発言にも「こんなときだから、そう思っても仕方ない」と許すことができるはず。それをそのまま言葉にして伝えると、絆や信頼が深まります。



恋愛運

関係がグンと深まる会話ができる恋愛運です。迷っていることや、考えていることを恋の相手に話してみるといいでしょう。お互いの魅力を再発見して、絆が強くなりそう。また、出会いを求めるのなら、友達に相談すると〇。



金運

お金についてプロに相談すると、これまで自分にはなかった視点を持つことができます。そして、お金との付き合い方がレベルアップするでしょう。特に困っていない部分でも、自分の考えやスタイルを伝えてみるとよさそう。



ラッキーアイテム：ネックストラップ



ラッキーカラー：ピンク

【5位】牡牛座 総合運：★★★★☆

たくさんのことを楽しめる日です。また、思考が柔らかくなっていろいろな視点で物事を見ることもできるはず。だからこそ、ひとつのことに集中せず、いくつかのことに取り組んでみて。今日だからこその発見があるはず！



恋愛運

きちんとした話し方でまじめな話や時事的な話をすると、持っている魅力がキラリと輝く恋愛運です。朝から小まめにニュースをチェックすると〇。また、出会いを求めるのなら、交友範囲が広い友達に連絡をしてみて。



金運

お金に関してしっかりと頭を使って考え、上手にやりくりができる運気の日です。｢これは無駄遣いではないかな？｣と、少し立ち止まってみるといいでしょう。また、急に欲しくなった物は、今日のところは買わないのが〇。



ラッキーアイテム：日焼け止め



ラッキーカラー：ビビッドイエロー

【6位】双子座 総合運：★★★☆☆

今日のあなたに幸運を運んでくれるのは、芸術や表現。音楽や写真、文学、映画やドラマなどに目を向けてみてください。好みのジャンルを楽しむのもOKですが、これまで目を向けなかったものにも手を伸ばしてみると、さらなる幸運が。



恋愛運

今日は相手の都合や希望に対して、ちょっと無理してでも合わせたくなるかも。しかしそうすると「自分もこうしてほしい」と、見返りを求める気持ちが生まれる可能性大。最初から無理などしなければ、平和に過ごせます。



金運

お金との付き合い方が、グンと上手になる金運好調日！｢これ、欲しい！｣という衝動に駆られる瞬間もありそうですが、まずは必需品が十分にそろっているかどうかをチェックして。その過程で、お金との縁が強くなる運気です。



ラッキーアイテム：鏡



ラッキーカラー：グリーン