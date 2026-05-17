「個のスーパースターを欠く」三笘欠場の日本代表、開催国メディアの評価は？ 久保とともに注目選手に挙げたのは上田でも鎌田でも堂安もなく…「世界的スターになるかもしれない」
森保一監督が率いる日本代表は、北中米ワールドカップ（W杯）で世界的にも注目されている。
米大手メディア『Sports Illustrated』は、日本代表について「ハジメ・モリヤスのスカッドは、個のスーパースターを欠く」と報じた。
「だが、ピッチのあちこちに豊富なタレントたちをそろえている。特に攻撃陣だ。日本の団結力と揺るぎない献身性は、この夏さらなるサプライズを引き起こすのに役立つかもしれない」
森保ジャンプの戦いかたについては、「モリヤスはいくつか異なるフォーメーションを採用してきたが、W杯では３−４−２−１で臨む見込みだ」と伝えている。
「インテンシティの高いプレスと尽きることのないエネルギーで知られ、奪還後に素早くボールを動かして相手を苦しめる。守備も非常に優れ、ピッチ全体でかみ合っている」
注目選手には、久保建英と鈴木彩艶を選出。前者については、「卓越した技術力で『日本のメッシ』とも呼ばれ、強烈なスピードと最高級のアジリティでDFたちを翻ろうする」と紹介した。
鈴木については、「すでにイタリアでは何度か印象的なパフォーマンスを見せて活躍。W杯で世界的スターの地位を手にし、欧州のビッグクラブから狙われるようになるかもしれない」と報じている。
最後に、Sports Illustratedは「ポジティブだった2022年大会を経て、この夏は過去最高の大会にできることが期待されている」と締めくくった。
「強力な攻撃陣、運動量のある中盤、そして予選で３失点だけだった守備陣と、ファンが悲観的になる理由は少ない」
「日本はさほど問題なく決勝トーナメントに進むはずだ。多くの３位チームが勝ち上がれるだけになおさらだろう。だが、グループステージが終われば厄介になる。これまでベスト16の壁を乗り越えたことがない。サムライブルーには、今大会でさらに上に行くために必要なものがあるだろうか」
周知のとおり、日本は負傷で三笘薫を失った。15日に発表された本大会招集メンバーリストに名前はない。森保監督は大会中に復帰できる見込みがないと話した。
三笘不在が大きな痛手なのは当然だ。しかし、日本はチーム全体の力が評価されている。北中米W杯でその力を見せられることを願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
米大手メディア『Sports Illustrated』は、日本代表について「ハジメ・モリヤスのスカッドは、個のスーパースターを欠く」と報じた。
「だが、ピッチのあちこちに豊富なタレントたちをそろえている。特に攻撃陣だ。日本の団結力と揺るぎない献身性は、この夏さらなるサプライズを引き起こすのに役立つかもしれない」
「インテンシティの高いプレスと尽きることのないエネルギーで知られ、奪還後に素早くボールを動かして相手を苦しめる。守備も非常に優れ、ピッチ全体でかみ合っている」
注目選手には、久保建英と鈴木彩艶を選出。前者については、「卓越した技術力で『日本のメッシ』とも呼ばれ、強烈なスピードと最高級のアジリティでDFたちを翻ろうする」と紹介した。
鈴木については、「すでにイタリアでは何度か印象的なパフォーマンスを見せて活躍。W杯で世界的スターの地位を手にし、欧州のビッグクラブから狙われるようになるかもしれない」と報じている。
最後に、Sports Illustratedは「ポジティブだった2022年大会を経て、この夏は過去最高の大会にできることが期待されている」と締めくくった。
「強力な攻撃陣、運動量のある中盤、そして予選で３失点だけだった守備陣と、ファンが悲観的になる理由は少ない」
「日本はさほど問題なく決勝トーナメントに進むはずだ。多くの３位チームが勝ち上がれるだけになおさらだろう。だが、グループステージが終われば厄介になる。これまでベスト16の壁を乗り越えたことがない。サムライブルーには、今大会でさらに上に行くために必要なものがあるだろうか」
周知のとおり、日本は負傷で三笘薫を失った。15日に発表された本大会招集メンバーリストに名前はない。森保監督は大会中に復帰できる見込みがないと話した。
三笘不在が大きな痛手なのは当然だ。しかし、日本はチーム全体の力が評価されている。北中米W杯でその力を見せられることを願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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