国民的アイドルグループと呼ばれたAKB48が誕生して20年、現役のメンバーたちは何を思い、どんな活動をしているのか？ パーソナルヒストリーを掘り下げる連載「なんで令和にAKB48？ Season2」。第10回は2016年12月8日に16期生としてお披露目された鈴木くるみ（すずき・くるみ）。前編ではオーディションの話や、16期生を育てた村山彩希との思い出など聞かせてもらいましたが、後編はグラビアに対しての思いや、今のAKB48など語ってもらいました。

【写真】鈴木くるみのグラビア

【今のAKB48は一丸となってやっていかなきゃいけない時期なのかなと】

――AKB48に入ってしばらくして、『AKBINGO！』（日本テレビ）で、せんとくんって言われて注目されましたよね？

鈴木 MCをやってたウーマンラッシュアワーの村本さんがいきなり「君、神々しい」「せんとくんに似てる」って。それから何度も言われるようになって、番組のハロウィン企画でコスプレしたり。そしたら街中でも「せんとくんのコ！」だって言われたり、みんなが覚えてくれて。周りから「嫌じゃないの？」って心配されたんですけど、そのおかげでたくさん番組に呼んでもらえて、おいしいなって思ってました（笑）。

――田口愛佳さんと一緒に16期のバラエティ担当として頑張ってましたよね。活動で大変だったことはありますか？

鈴木 AKB48シングル曲の選抜になりたいっていう気持ちが強くて。そのために頑張ったこともいっぱいあったんですけど、なかなか報われなくて、ネガティブになってしまうことも多かったり。

昔は自分が主役だって思ってたんですけど、周りを大切にするようになったというか、自分のこと考えてるだけじゃダメなんだって。人としても成長できました。

――楽しかったことは？

鈴木 特に同期と一緒にいる時間は楽しかったなって思います。最初はめっちゃバラバラで、それがいいみたいなところもあったんですけど、今はすごいまとまりがよくなったというか。16期がMCにいると面白いとか、安心するって言われると、ずっとやってきてよかったなって。

あとは先輩と仲良くしてもらえるのも好きでしたね。れなっち（加藤玲奈）さんとか、最近だったらみーおん（向井地美音）さん。自分がAKB48ファンの時代の『翼はいらない』のセンターで、そんな方から仲良くしてもらえるんだって。みーおんさんってめっちゃ謙虚なんです。センターって本当にすごい方だから、もっと上からでもいいのにって思ってたんですけど、みーおんさんを見て自分も謙虚でいようって。尊敬できる先輩が近くにいたっていうのはAKB48人生でも大きいです。





――鈴木さんといえばグラビアじゃないですか。雑誌の表紙を飾ることも多かったり。

鈴木 最初は選抜入りを叶えるための手段のひとつだったんです。でもやっていくうちに撮影はめっちゃ楽しいし、お姫様扱いしてくれるし、差し入れもたくさんくださって（笑）。そういうのが嬉しくて、選抜とか関係なく、グラビアがもっとできたらいいなって思うようになりました。

ファンの方も楽しみにしてくれて、出ている雑誌を布教用とか言って、いっぱい買ってくれたり。私が出ることによって。「俺の推しメン、コンビニに並んでるんだよ。すごくない？」みたいな感じで自慢してくれて、嬉しかったです

ソロで雑誌に載ってる私を見て、「自分の推しメンです」って、心から言えた瞬間だったのかなって。今までもそういうタイミングはあったと思うんですけど、ファンの方が大々的に言えるようになったのは、グラビアを始めてからなのかなと。

――今のAKB48ってどんな感じに見えてますか？

鈴木 一丸となっていかなきゃいけない時期なのかなと。昔は個々が強くて、OGの方が「今のメンバーはみんないいコで、遠慮してるのか個性をあまり見せない」みたいなお話もされてたんですけど、今AKB48が個々になっちゃったら、まとまりがなくなっちゃうとも思うんです。せっかくここまでみんな一緒で盛り上げてきたから、このまま行ってもいいのかなって。

「今のグループって仲が良いよね」って思ってもらえたり、ファンの方が見ていてほっこりする瞬間がいっぱいあると思うんです。私は今のAKB48がめっちゃ好きだから、そこは崩したくないなって。でもライバル心みたいなのはあったほうがいいのかなとは思いつつ。

――バランスが難しいですよね。鈴木さんは昔、気が強かったと言うし、ライバル心とかどうなんですか？

鈴木 今はバチバチとか無理です。チームBに入ってだいぶ変わったんです。（大盛）真歩ちゃんとか、ゆきりん（柏木由紀）さんとか、本当にのほほんとしていて。

――ふたりともかなり自由人でしたよね。

鈴木 ゆきりんさんなんて、開演5分前に衣装を着ていないこともあって（笑）。でもステージではめっちゃアイドルじゃないですか。もっとマイペースで生きていても大丈夫なんだって。気が楽になりました。





――昔は選挙があったり、バチバチにならざるを得ないことも多かったです。

鈴木 先輩方の裏の努力とかも近くで見せてもらっていて、だからこそバチバチするのが全部ダメってことでもないなって。あのコより元気に踊ろうとか、SNSをやろうとか、昔の16期だったら誰よりもジャンプを高くしようみたいな。人より頑張ろうって気持ちもバチバチだと思ってるので。みんなそういう気持ちは持ってると思うし。

――今のAKB48は東京ドームでコンサートをするという目標を掲げていますが、何が必要だと思いますか？

鈴木 今のAKB48にできることは全部やってきていると思うので、このまま頑張り続けるしかないんじゃないかなと。このまま努力を止めない。"どりょむく"です。

――高橋みなみさんがよく言ってた「努力は必ず報われる」ですね。

鈴木 言霊ってあると思うので、言っていくことが大事だと思いました。東京ドームって口に出すようになってから、代々木でのコンサートもやることができましたし。

――最後に鈴木さんにとって、AKB48って何でしょう。

鈴木 "人として"を作ってくれたところです。"アイドルとして"もそうですけど......。AKB48になりたくて入ったので、最初はなれたことで満足してたところもあったんですけど、周りのメンバーを見て、こういう大人になっていきたいと思ったり。ファンの皆さんとの出会いもあって、「自分ってこういうところあったんだ」って気付かされたり、AKB48で人格形成されたみたいな感じなので。AKB48がなかったらこう育ってないって言えるぐらい。AKB48の存在って本当に自分にとって大きかったなって。

【連載「なんで令和にAKB48？」は木曜日更新。次回は5月28日、徳永羚海が登場！】





●AKB48

2005年（平成17年）12月8日、秋葉原のAKB48劇場で1期生お披露目。

2025年12月4日に21期生がデビュー！

68thシングルが8月19日（水）発売決定!! 22期生オーディション開催、応募は5月24日まで！ 最新情報は公式ホームページをチェック。

●鈴木くるみ（すずき・くるみ）

2004年9月2日生まれ、東京都出身

身長153cm

Nickname＝くるるん

公式X【@akb48kururun】

公式Instagram【@kurumi_akb48】

取材・文／関根弘康 撮影／篠田直人