部活の遠征に向かっていた新潟市の私立北越高校の男子ソフトテニス部の部員らを死傷させたとして5月7日、生徒たちが乗るマイクロバスを運転していた若山哲夫容疑者（68）が自動車運転過失致死傷の疑いで逮捕された。

【写真を見る】「逮捕時とは人相が...」”先生”と親しまれていた、指導者時代の若山容疑者など

これまで福島県警の調べに対して若山容疑者は「体調などに不安はなかった」と供述。一方で周囲の知人などは「運転できる状態とは思えなかった」と一様に漏らす。すでに、バス事故の直前にも8日間に3回も事故を起こしていたことが明らかになっている。複数の証言から浮かび上がるのは安全な運転とはほど遠い、容疑者の心身状態だった。【前後編の前編】

事故が起きたのは5月6日朝。バスには北越高校の男子ソフトテニス部の部員20名が乗車しており、同部の稲垣尋斗（ひろと）さん（17）が亡くなった。事故後の捜査でバスは道路脇のクッションドラム（緩衝設備）にぶつかり、路肩のガードレールが突き刺さったまま20〜30メートルほど走行したと判明している。また、現場には目立ったブレーキ痕はなかった。

容疑者は調べに「速度を見誤った」などと話しているが、事故前からすでに"異変"は起きていたようだ。全国紙社会部記者が話す。

「北越高校から部員を乗せたバスが出発したのは早朝5時半ごろ、その少し前、高校の周辺の防犯カメラにはセンターラインを大きく反対車線にはみ出して走行する様子が映っていました。警察の聴取に対して『事故前にもトンネルで車体を擦った』などと証言している生徒もいるようです」

10日に北越高校で開かれた同校2回目の記者会見で、同校の男子ソフトテニス部の顧問・寺尾宏治氏は「容疑者と出発前に挨拶を交わしたが、異変は感じなかった」と説明。遠征先で"足"があった方が便利だと考えたこともあり、バスに同乗せず自家用車で現地に向かった。他方、バスに乗った生徒たちは走行中に危機感を覚えていたようだ。

「事故の翌日に行われた北越高校の保護者会では『（容疑者の）目がキマっていて怖かったと子どもから聞いた』など指摘し、学校側が異変に気づかなかったことに対して不信感を抱く保護者もいた。また関係者によれば容疑者の荒い運転に恐怖を覚え、親に『今日、死ぬかも』と連絡する生徒までいたそうです」（同前）

"異変"があったのは、事故前後だけではない。若山容疑者は事故の2週間前から、3度も事故を起こしていたという。

「容疑者は4月24日に自身の軽自動車で事故を起こし、地元の修理会社から代車を借りた。4月28日にはその代車でも事故があり、さらにその3日後には別の代車を運転し、日本海東北自動車道で車2台に追突する大きな事故を起こしていました」（キー局社会部記者）

2度目の事故の翌日、容疑者の自宅周辺ではこんな騒ぎもあった。近隣住民が証言する。

「4月29日のことです。若山さんの自宅近くの駐車場にボンネットがグシャグシャの車が停められていて、その横に警官2名と若山さんがいた。あとでご近所さんから聞いたのですが、見慣れない事故車が停まっているため110番通報したそうなんです。

あの駐車場は、若山さんの敷地ではないと思います。事故を起こして、自宅でもない場所にそのまま放置していたのはなぜかと不思議で……」

すでに報じたとおり、かつてスポーツの指導者をしていた若山容疑者は周囲から"先生"と呼ばれていたが、「痛風で、最近は"半歩歩き"のようだった」という。一方で、晩酌が趣味でしょっちゅう外食をしていた。地元のタクシー運転手の話。

「先生は少なくとも、週に3回は飲みに出掛けていました。だいたい17時台に出かけて、遅くとも21時には家に帰る。決して深酒はしない方です。おっしゃるとおり、ここ1年くらいは足腰の調子が悪そうで、自宅から徒歩で5分ほどの場所でも必ずタクシー移動でした。ワンメーターでは忍びないと気を遣っているのか、チップをくださることも多かった」

若山容疑者と懇意にしていたという、飲食店店主もこう明かす。

「月に2〜3回はお店に来ていただいていました。最初は1〜2杯ビールを飲んで、そのあとは焼酎の割りものを数杯。悪酔いやトラブルはまったくなかったです。足が悪くなったことは気づいていましたが、私には痛風だとかは言わなかった。雨が降っていないのに傘を持って、それを杖代わりにしている時もあって…。

『交通事故を起こした』という話も、一度も耳にしたことはありません。こちらから聞くことでもないですし。ただ振り返ると、あの足ではバスの運転や子どもの引率は難しかったと思います。

うちよりももっと長年、通っているお店があるんですけど、そこで先生は事件の数日前に『もう免許は返すから、車はいらないんだ』と話していたそうなんです。その矢先にこんな事故が起きてしまうなんて」

容疑者の身体への不安の声。だが周囲の知人らはそれに加え、容疑者の「精神状態」にも不安を覚えていたようだ──。

（後編につづく）

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