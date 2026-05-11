

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した日野未来





昨年6月、引退した「ガールズケイリン」のトップレーサー、日野未来（ひの・みらい）が5月11日（月）発売『週刊プレイボーイ21号』のグラビアに登場！ じつは彼女、元グラドルで、週プレには約12年ぶりの凱旋となる！ 勝負の世界で、磨かれた曲線美ボディを、心して見よ！

【写真】日野未来の凱旋グラビア

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【グラドルから競輪選手へ転身！】

――昨年6月に引退した元ガールズケイリン選手の日野未来さん。実はグラビアアイドル出身で、週プレにも登場したそうですね。

日野 約12年前、若手3人の企画グラビアに出ました（2014年3・4合併号）。当時からいつか単体で出たいと思っていて今回、夢がかないました。どの写真もキレイだし、もう感無量です！

――それにしてもなぜ競輪の選手になろうと？

日野 率直に言って、当時のグラビア界で、自分は売れないと思ったんです。際立った個性がなかったですしね。そんなとき、いただいたのが競輪予想のお仕事。もともとギャンブル好きな性格もあり、ハマっちゃって。競輪選手になりたいと思うようになりました。

――思ったとはいえ、簡単になれる世界ではないですよね。まさに人生をかけたギャンブル!?

日野 そうです（笑）。すぐに事務所を辞め、友人関係ほかすべてを断って、縁もゆかりもない奈良へ引っ越しました。奈良のバンク（競輪場のトラック）は厳しいと聞いたので、そこで練習すれば、強くなれると思ったんです。

――奈良到着後、地元の競輪協会に乗り込み、師匠となる佐藤（成人）選手を紹介してもらったとか。

日野 はい。佐藤さんには猖楜き瓩鮓せるため、モンチッチみたく髪を刈り、食べまくって体をデカくして会いに行きました。「本当にグラビアやってたの？」と驚かれましたよ（笑）。そこから10ヵ月間、筋肉痛すら忘れるほど激しい練習の日々。競輪学校を経て、プロになりました。

――以降7年間。オールスターに選ばれるなど人気選手として活躍しましたけど、競輪は公営競技。お金が介在するだけにプレッシャーは相当あったのでは？

日野 それはもう、本当にすごかったです。しんどすぎました。それこそ私に「人生」をかけてくれる人もたくさんいますし、レース期間中は夜も眠れませんでしたよ。それだけにどんなときも100％以上の力を出さなきゃって、死に物狂いで走っていましたね。

――競輪選手で意外に苦労したことなんてあります？

日野 スカートです。好きなのでパンツよりはくんですけど、太ももが太いからめちゃくちゃ目立っちゃうんです（苦笑）。休日に競馬場へ出かけたりすると「日野未来ちゃんですよね」って、しょっちゅう話しかけられました。でもそこから応援してくれた方もいて、それはうれしかったです。

――現在は競輪をはじめ競馬、競艇、オートレースと全公営競技の解説や予想の仕事で全国を飛び回っています。愚問を承知で聞きますが、ズバリ必勝法は？

日野 買わないことです。

――日野さん!?（泣）

日野 いや、無理には買わないというか（笑）。悩んだときは見る。犲茲蠅△┐梱畴磴Δ里聾袈悄だいたい負けます。ここぞというときに勝負するのが勝つコツかなと。一度勝ったら、その後は深追いしないことも大事です。

あと、もし好きな選手がいたら、ずっと追いかけ続けるといいですね。調子の良しあしがわかるので、判断の材料になります。

――勉強になります！ 日野さんは普段それらの全競技を買ってるんですよね。勝っていますか？

日野 今年は勝っています。競輪以外は（笑）。競輪って乗る人の力がすべてなので、ほかに比べて読むのが難しいんですよね。だからこそ面白いんですけど。

――それでは最後に今後の目標を教えてください。

日野 いつか自分の番組を持ちたいです。そこで公営競技の面白さをたくさんの方々に伝えたいですね。あと、昨年5月に地方競馬の馬主資格を取ったんですけど、今は愛馬が北海道のばんえい競馬でデビューすることを目標にしています。ひとつでも勝つといいな。グラビアもまたオファーをいただけるよう、これからも自分を磨き続けていきます。

スタイリング／木村美希子 ヘア＆メイク／浅野有紀

●日野未来（ひの・みらい）

1993年1月26日生まれ 大分県出身

身長165.3cm

〇2010年、アイドルとして芸能界デビューし、2018年、女性競輪選手としてデビュー。通算成績570戦154勝、優勝20回、通算獲得賞金7677万1100円などの記録を残し2025年6月に引退。現在は、奈良競輪PR大使。各公営競技で活躍中。馬主となり、ばんえい競馬で2026年デビューを目指す。



日野未来デジタル写真集『太陽を追いかけて』 撮影／栗山秀作 価格／1650円（税込）





取材・文／大野智己 撮影／栗山秀作