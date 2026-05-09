瀬戸朝香、俳優業“本格復帰”の理由明かす「子どもたちが…」
俳優の瀬戸朝香が9日放送のMBS『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）に出演。俳優業に本格復帰した理由を明かした。
【写真】瀬戸朝香＆長男・長女の夏の思い出“3ショット”「パパが撮ってくれたのかな？」
大阪・梅田でゲストの瀬戸と合流したダウンタウンの浜田雅功。『HEY！HEY！HEY！』以来、実に31年ぶりの共演ということもあって、顔を見るなり「めちゃくちゃ久しぶりや！」と驚いた。
浜田が「お休みみたいなんされてたでしょ」と尋ねれば「育児に専念してた期間もあったんで」と説明。テロップには、「2010年に第1子、2013年に第2子を出産 仕事をセーブし育児に専念。子どもたちの留学を機に2025年から本格的に女優業へ復帰」と表示された。
瀬戸は「ちょこちょこはやってたんですけど、連ドラ自体は7年やってなかった」と言い「子どもたちが留学しちゃったんですね。下の子も追いかけるように留学しちゃったのをきっかけに去年くらいから」とグッとガッツポーズ。「じゃあ、ちょっとやっていこうかと？」という浜田の言葉に笑顔でうなずいていた。
なお、TVerで見逃し配信中。16日午後1時53分終了予定。
【写真】瀬戸朝香＆長男・長女の夏の思い出“3ショット”「パパが撮ってくれたのかな？」
大阪・梅田でゲストの瀬戸と合流したダウンタウンの浜田雅功。『HEY！HEY！HEY！』以来、実に31年ぶりの共演ということもあって、顔を見るなり「めちゃくちゃ久しぶりや！」と驚いた。
浜田が「お休みみたいなんされてたでしょ」と尋ねれば「育児に専念してた期間もあったんで」と説明。テロップには、「2010年に第1子、2013年に第2子を出産 仕事をセーブし育児に専念。子どもたちの留学を機に2025年から本格的に女優業へ復帰」と表示された。
瀬戸は「ちょこちょこはやってたんですけど、連ドラ自体は7年やってなかった」と言い「子どもたちが留学しちゃったんですね。下の子も追いかけるように留学しちゃったのをきっかけに去年くらいから」とグッとガッツポーズ。「じゃあ、ちょっとやっていこうかと？」という浜田の言葉に笑顔でうなずいていた。
なお、TVerで見逃し配信中。16日午後1時53分終了予定。