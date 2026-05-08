ぎゃーん！ ついにSwitch 2も…。

世界規模なRAM高騰がPCやストレージのメモリを直撃しています。その影響はついに任天堂にも…。

本日任天堂はNintendo Switch 2、Nintendo Switchシリーズの価格変更を発表。2026年5月25日からメーカー希望小売価格が変更されます。価格変更、そう、値上げです。

具体的な変更は以下のようになります。

・Nintendo Switch 2 日本語・国内専用：4万9980円 → 5万9980円 ・Nintendo Switch（有機ELモデル）：3万7980円 → 4万7980円 ・Nintendo Switch：3万2978円 → 4万3980円 ・Nintendo Switch Lite：2万1978円 → 2万9980円

現行最新のNintendo Switch 2は、1万円の値上げですね…。これは痛い…。

なお、マイニンテンドーストアで取り扱われる「Nintendo Switch 2 多言語対応」に関しては値段据え置き（6万9980円）となっています。

繰り返しとなりますが、価格変更は5月25日からなので、いつか買おうと思っていた方々は早めに決断を。そして、Amazonなどから購入する場合は、価格を確認してからポチってくださいね。

Nintendo Switch 2(日本語・国内専用) 49,980円 Amazonで見る PR PR

たとえばこの本体の単品、原稿執筆時点ではまだ4万9980円でしたが、Amazonの在庫が狩り尽くされたら、希望小売価格以上の価格になっている可能性もありますので。

Nintendo Switch Onlineも値上げ

ちなみに、値上げは本体だけでなく、Nintendo Switch Onlineのオンラインサービスにも訪れます。

個人プランは1か月が306円 → 400円へ。微値上げですが、ファミリープランは12月で4,500円 → 5,800円と結構な上がり幅なので、ちょっとこっちも辛い…。

こちらの価格変更は7月1日からです。

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Source: 任天堂