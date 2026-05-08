「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・第２日」（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）

１オーバー、１８位から出た、通算５０勝を誇るレジェンド・不動裕理（４９）＝フリー＝がこの日は２バーディー、４ボギーの７４で回り、通算３オーバーでホールアウトした。

この時点で２０位台の順位を守り、午後スタート組次第ではあるが、予選突破はほぼ確実なものとなった。

スタートホールとなった１番ではティーショットがバンカーに捕まり、２打目がアゴに当たって再びバンカー。ベテランも「サンド（ウエッジ）よりは飛ばしたいと５０度を持ったんですけど、欲を出しちゃいけませんね」と含蓄のある言葉で振り返る。

それでも４打でカラーまで持って行って、そこから“チップインボギー”で、大けがを防ぐ。「気分は良かったですね。今日もついてる、と」と、スコアを落としてもむしろ前向きに受け止めた。

その後もボギーはあったが、５番、１２番というパー５ではしっかりとバーディーを稼いだ。

確定すれば、この大会では２００８年の塩谷育代が記録した４５歳３４７日を上回る、４９歳２０６日での予選突破最年長記録を更新。

不動自身としては２４年の北海道ｍｅｉｊｉカップ以来１３試合ぶり、メジャーでは２２年の同大会以来となる予選通過だ。

ただ予選を通らなくても「いいショット、いいパットを打てていて、それがスコアにつながってなかった。今週もショット、パットは変わらないけどたまたま、スコアに結びついている。それがどうしてか分かれば」と、ゴルフの奥深さに悩みつつも、だからこそまだまだ追求したい思いを感じさせる。

「難しいセッティングで（予選を）通れたのは大きいですね」と、結果を素直に喜びつつ、２年ぶりの決勝ラウンドは「１打、１打を結果につなげたい。納得できるゴルフが目標ですね」というところに、目指すところを絞った。