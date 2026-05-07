アニメ映画「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の興行収入が100億円を突破した。7日、配給する東宝が発表した。

6日までの公開27日間で、観客動員数740万人を超え、興行収入は108.8億円となった。東宝によると、4作品連続で興行収入100億円突破という邦画史上初の記録を更新した。

4月10日の公開初日だけで興収は11億3000万円という大ヒットスタート。同10〜12日の公開3日間で観客動員231万8009人、興行収入35億213万7800円を記録し、ともにシリーズ最高のオープニングとなっていた。

コナンの劇場版シリーズは、2023年公開の「黒鉄の魚影（サブマリン）」から昨年公開の「隻眼の残像（フラッシュバック）」まで3年連続で興行収入100億円突破を果たしていた。

▽映画「名探偵コナン」の歴代興行収入上位

「名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）」（24年4月12日公開）158億円

「名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)」（25年4月18日公開）147・4億円

「名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）」（23年4月14日公開）138・8億円

「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」（26年4月10日公開）108.8億円（※公開中）

「名探偵コナン ハロウィンの花嫁」（22年4月15日公開）97・8億円

「名探偵コナン 紺青の拳（フィスト）」（19年4月12日公開）93・7億円

※興行通信社調べ