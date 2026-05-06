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意外と知らない「勉強の話で子どもが不機嫌になる」3つの理由と親の適切な関わり方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーである道山ケイ氏が、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」にて、「【勉強の話をすると不機嫌に】主体的に動かない子への正しい関わり方」と題した動画を公開した。動画では、親が勉強の話をすると子どもが不機嫌になる理由や、学習塾のスムーズなやめさせ方について、具体的な解決策を提示している。



親としては子どもの将来を案じて勉強を促すものの、反発されてしまうケースは少なくない。動画には、親子関係は良好であるにもかかわらず、勉強の話になると子どもが不機嫌になり、塾にも行きたがらないという悩みが寄せられた。



道山氏はまず、学習塾をやめさせる方法について言及。いきなり退塾させるのではなく、「1か月休んで、気持ちが変わらなければやめようか」と猶予期間を設けることを推奨した。思春期の子どもは気持ちが変わりやすいため、ワンクッション置くことで柔軟な対応が可能になるという。



続いて、子どもが不機嫌になる理由を3つのパターンに分類して解説した。1つ目は、子ども自身が「自分でできるから言わないで」と思っているパターン。2つ目は、親の言い方が「ムカつく」パターン。3つ目は、親子関係が良好でないパターンである。相談者は親子関係は悪くないと認識しているが、道山氏は親の目線と子どもの感じ方にギャップがあり、子どもからすれば「都合のいい話だけできる関係」にとどまっている可能性があると指摘する。



それでは親としてどう接するべきか。道山氏は、親から過度に口出しする頻度を減らし、「求められた時だけサポート」する姿勢が重要だと語る。日頃から子どもの要望に応えて「愛情パラメータ」を高めつつ、丸付けや参考書の購入など、子どもから助けを求められた際にサポートに徹することが、主体性を育む鍵となるようだ。