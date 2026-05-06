K-1元3階級制覇王者でONEフライ級キックボクシング暫定王者の武尊（34＝team VASILEUS）がアジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）の殿堂入りすることが分かった。

現役ラストマッチで最強を証明した4月29日に開催された「ONE SAMAURAI 1 フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦 ロッタンVS武尊」（有明アリーナ）のメインイベントでマッチメークされた引退試合では1年前にKO負けを喫した元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（タイ）と激突した武尊。ロッタンに5RTKO勝利で有終の美を飾った。試合後には最後となるムーンサルトを披露。悲願だったONEのベルトを手にすると涙を流した。

ONEのチャトリ・シットヨートンCEOは、6日までに自身のフェイスブックを更新。「武尊が伝説的な世界王者であるデメトリウス・ジョンソン、ビビアーノ・フェルナンデス、アウンラ・ンサンと同じくONE殿堂入りを果たす」と発表した。

そして10月開催予定の「ONE SAMURAI 4」で引退セレモニーと引退の10カウントゴングも実施されるという。「武尊は引退試合で伝説的なキャリアに花を添えた。武尊はキックボクシング史上、最も偉大な世界王者の1人として歴史に名を残すことになる。改めておめでとう！」と祝福した。