ヒルトン東京のアフタヌーンティーで南国気分♡肉尽くしの贅沢体験

初夏のおでかけにぴったりな、とっておきのご褒美時間を楽しみたい方へ♡ヒルトン東京から登場したのは、ハワイの風を感じる新感覚のアフタヌーンティー。肉料理を主役にした贅沢なメニューと、南国フルーツを使ったスイーツビュッフェが融合した特別な内容です。都心にいながらリゾート気分に浸れる、心ときめくひとときを過ごしてみませんか♪

肉が主役の新感覚アフタヌーンティー

「ハワイアン・ミートアフタヌーンティー」は、前菜からメインまで肉料理を中心に構成された新しいスタイル。

料金は1名6,500円（土・日・祝日は7,500円）で、2026年5月8日（金）より毎日開催されています。

左から「グリルド・スパムむすび メダリオン」、「タコ・ルアウキッシュ」

上から「スパイシー・アヒポキ」、「ロミロミサーモンのヴァル・オ・ヴァン」

前菜には、ハワイとフレンチを融合させた“セイヴォリー・ププ”が登場。「タコ・ルアウキッシュ」や「ロミロミサーモンのヴァル・オ・ヴァン」、「グリルド・スパムむすびメダリオン」、「ミニパイナップル照り焼きバーガー」、「スパイシー・アヒポキ」など、見た目にも華やかなメニューが並びます。

どれもひと口サイズながら満足感があり、異国情緒あふれる味わいが楽しめるのが魅力です。

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炭火焼きで楽しむ本格ハワイアン

メインディッシュには、香ばしく焼き上げたグリル料理が登場。

「フリフリ・チキン」は、パイナップルと醤油ベースのソースに3日間漬け込み、じっくり焼き上げた一品。外はパリッと、中はジューシーな仕上がりです。

さらに、「プレフ・ステーキチップバイツ」はビーフの旨みと香ばしさが絶妙で、「カルアポーク＆キャベツ」はスモーキーな香りが広がる本格的な味わい。

桜の薪で焼き上げることで、香りまで楽しめる贅沢な体験に。肉好きさんにはたまらないラインナップです♪

南国スイーツを好きなだけ堪能

食後は専用のスイーツルームへ移動し、10種類のスイーツをビュッフェスタイルで楽しめます。

レモンやマンゴー、パイナップルなど、爽やかなフルーツを使ったケーキやグラススイーツが並び、夏らしい軽やかな甘さが魅力。

ラインアップは日によって変わるため、訪れるたびに新しい発見があるのも嬉しいポイントです。

ドリンクは10種類以上のTWGティーに加え、「ノンアルコールピニャコラーダ」（1,000円）や「テキーラサンライズ」（2,000円）なども選べ、気分に合わせた楽しみ方ができます。

南国気分を味わう贅沢時間

都心にいながらハワイ旅行気分を味わえる、ヒルトン東京のアフタヌーンティー♡肉料理とスイーツの両方をしっかり楽しめる満足度の高い内容は、女子会やデートにもぴったりです。

ちょっと特別な日や、自分へのご褒美に選びたくなる華やかさも魅力。初夏の思い出づくりに、非日常のひとときを体験してみてください♪