【写真】まさに美丈夫…若き日の「仲代達矢」もハンサムすぎる！

黒澤監督との縁は30年以上

第1回【「なんだよ、お前」憧れの黒澤明監督から強烈ダメ出し…「仲代達矢」が悔し涙を飲んだ「七人の侍」撮影、それでも縁が続いた理由】を読む

黒澤明監督の名作「七人の侍」が封切られたのは1954年4月26日のこと。2025年11月に死去した仲代達矢さんは、出演時間わずか2秒のエキストラだったにもかかわらず、撮影現場でNGを連発したという。

「七人の侍」から始まった黒澤監督との縁は30年以上に及ぶ。「用心棒」（1961年）や「椿三十郎」（1962年）、「天国と地獄」（1963年）と続き、「影武者」（1980年）と「乱」（1985年）では主役を演じた。「週刊新潮」のバックナンバーから、生前の仲代さんが同作と黒澤監督について赤裸々に語ったロングインタビューをお届けする。

黒澤明監督（左）と仲代達矢さん

（全2回の第2回：以下「週刊新潮」2014年5月1日号「NG連続から始まった『黒澤明監督』との縁」を再編集しました）

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「卯之助のマフラー」誕生秘話

「用心棒」では、僕は卯之助というヤクザの役だった。もともと、黒澤監督は絵描き志望でしたので、衣装の見栄えには大変に拘りを持っていました。衣装合わせには1カ月くらいを費やし、卯之助は着流しに拳銃というスタイルになった。けれども、監督が、

「キミ、衣装が合わないねえ。首が長いんだよ」

と、ずっと不満を漏らしていました。ある日、「これを首に巻け」と手渡されたのが、赤いチェック柄のマフラーだった。のちに、卯之助のマフラーは衝撃的だったと評判になりましたが、とどのつまり、僕の首の長さが原因だったというわけです。

「用心棒」では、「七人の侍」とは違って、一度もNGやダメ出しをされた覚えはありません。元来、黒澤監督は、主役の三船さんには何も言わず、どの現場でもやりたい放題にさせて、その演技を撮影するという手法を取っていました。

「役者が面白く演じられなければ、その映画は失敗」

それが、黒澤監督を始め、当時の映画監督の考え方でした。

「用心棒」の撮影を終えると、すぐに黒澤監督から、「今度はヤクザじゃなく、武士だよ」と、続編となる「椿三十郎」の出演を依頼されました。

最大の見せ場は一発OK

「椿三十郎」で、僕の扮した室戸半兵衛は、色黒のメークをし、できるだけ額の出るように老けの鬘を被ったので、見た目はタコ入道のようになった。

最大の見せ場は、室戸半兵衛と三船さんが演じる椿三十郎の決闘シーン。台本には、「これ以上、2人の決闘については、書けない」としか記されていませんでした。出演者はもちろん、監督もどんな場面になるのか、想像できていなかったはずです。

ただ、監督からは、ハイッと声をかけたら、すばやく刀を抜けという指示だけを受けていた。なので、僕は撮影の合間を縫って、居合いの稽古を1カ月ほど続けていました。

そして、いよいよ本番の日、僕は衣装の下にホースを装着されました。その先には、圧搾ボンベが繋がっていて、ホースから血糊が噴き出す仕掛けになっていた。所詮、僕は斬られ役に過ぎません。

カメラが回ると、三船さんと僕は30秒ほど睨み合い、監督のハイッの声を合図に、揃って刀を抜きました。三船さんが僕の心臓を目掛けて斬りつけるのが、わずかに早かった。その瞬間、ものすごい圧力で血糊が噴き出し、目の前が真っ赤に染まって、後ろに倒れそうになりました。

もし、ここで倒れたらNGになってしまうだろうなと必死に耐えた。どうやら、僕が踏ん張っている表情を撮るのも、監督にとっては計算の内だったようです。最大の見せ場は一発OKだった。

「影武者」の壮絶な撮影現場

僕にとって、黒澤映画の初めての主演は「影武者」でした。実は当初、別の俳優に決まっていた。若山富三郎さんが武田信玄役で、その影武者に仕立てられる泥棒役が弟の勝新太郎さんという配役のはずだった。

ですが、若山さんが、「ウルセエ監督の映画には出られねえよ」と降板してしまい、そこで、勝さんが二役務めることになった。

黒澤監督は、撮影前のリハーサルをいつも1カ月ほど行っていました。勝さんは、「俺はリハーサルなんてやる役者じゃないんだ」と言い張って、遂に顔を見せなかった。その結果、「仲代、空いてるか？」と、僕のところにオファーが来ることになったのです。

黒澤監督は、「影武者」でも、リアリティーを追求する姿勢を一貫して崩しませんでした。

長篠の戦いの場面では、今ならCGで済ましてしまうでしょうけど、実際に馬を100頭以上集めて撮影しました。黒澤監督は、鉄砲の弾を浴び、馬が倒れるシーンをカメラに収めたかった。それで、どうしたかというと、実は、馬に睡眠薬を注射してから走らせたのです。

当然のごとく、走っている途中で馬がバタバタ倒れていくので、本当に撃たれて事切れたように見えた。騎乗している役者は、地面に放り出されるわけですが、しばらくすると、早い段階で倒れた馬は睡眠薬が切れ、徐々に暴れ始める。黒澤監督の注文は、

「馬は動いてもいいけど、人間は動くな」

ケガ人が続出した挙げ句、救急車も5台ほど呼ばれた。怒り心頭に発した役者たちは3日間のストライキを決行し、撮影はストップされました。

実現しなかった「戦争と平和」

ともあれ、役者の命懸けの演技も功を奏したのか、「影武者」はカンヌ映画祭でグランプリを受賞。「世界のクロサワ」の評価は揺るぎないものになった。

僕は、その授賞式に向かう飛行機のなかで、すでに渡されていた次回作「乱」の台本に目を通しました。

この映画が僕には、最後の黒澤作品になりました。戦国武将の一文字秀虎という役で、撮影の度に4時間もかけてメーキャップを施し、原形を留めないくらい、能面のような顔に変えられました。

午前9時の撮影開始に間に合わせるには、早朝4時半に起きて、準備をしなければならなかった。にもかかわらず、監督は前の晩にお酒を飲み過ぎたりすると、撮影現場に来るなり、「今日は、二日酔いだから止め」と言い出すことが少なくありませんでした。

その日一日の撮影は、まるっきりの休み。もちろん、腹立たしくもありましたけど、相手が黒澤監督では、誰も文句は言えません。

「乱」がクランクアップすると、時を経ずして、

「仲代くん、今度は俺、トルストイの『戦争と平和』を撮りたいんだ」

黒澤監督からはそんなことを打ち明けられていました。しかし、資金が集まらず、それを手掛けることは叶わなかった。

道半ばで旅立った

黒澤監督は、「乱」の後も素晴らしい作品を生み出していますが、「七人の侍」のように時間と制作費をふんだんにつぎ込んだ映画というわけにはいかなかった。

晩年、黒澤監督の誕生日にご自宅へ伺った時も、「もう一遍、大きいのがやりたいね」と、口にされていました。念頭に、「戦争と平和」があったのは間違いない。

黒澤監督を一言で言えば、ピカソみたいな人です。ピカソは青の時代、写実的な絵を描いていたのに、突然、作風を一変させ、ボール紙でギターのオブジェを制作したりもしている。過去の作品に囚われることなく、新たな世界に絶えず挑戦しているわけです。

黒澤監督もピカソとまったく同じです。新作発表の記者会見で、新聞記者から、「今度の作品のテーマはなんですか？」、そう質問されたことがありましたけど、

「テーマなんてない。俺は、作りたいものを作るんだ」

と、にべもなかった。

1998年の秋、黒澤監督は亡くなりました。息を引き取る瞬間まで、次なるステージへと向かい続けていたがゆえに、道半ばで旅立ったのではないかとの印象を未だに拭い切れません。

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涙が溢れるほど悔しさが募った――。第1回【「なんだよ、お前」憧れの黒澤明監督から強烈ダメ出し…「仲代達矢」が悔し涙を飲んだ「七人の侍」撮影、それでも縁が続いた理由】では、散々だった「七人の侍」撮影現場、それなのに次回の出演を承諾した理由などを明かしている。

デイリー新潮編集部