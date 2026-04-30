開催：2026.4.30

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 4 - 3 [タイガース]

MLBの試合が30日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとタイガースが対戦した。

ブレーブスの先発投手はＪＲ・リッチー、対するタイガースの先発投手はタリク・スクバルで試合は開始した。

1回裏、3番 オジー・アルビーズ 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでブレーブス得点 ATL 2-0 DET

2回表、1番 ケビン・マクゴニグル 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでタイガース得点 ATL 2-1 DET、ピッチャーがけん制悪送球でタイガース得点 ATL 2-2 DET

3回表、4番 ライリー・グリーン 3球目を打ってセンターへのホームランでタイガース得点 ATL 2-3 DET

9回裏、4番 マット・オルソン 5球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでブレーブス得点 ATL 4-3 DET

試合は4対3でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのレイナルド・ロペスで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はタイガースのケンリー・ジャンセンで、ここまで0勝2敗6S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-30 10:44:14 更新