THEイナズマ戦隊が、代表作のひとつである『GLORY DAYS』が本日24時に配信リリースすることを発表した。

本作は2012年にCDのみでリリースされた作品であり、バンドの歩みの中でも重要な位置を占める1枚だという。2023年には『GLORY DAYS -SELECTED VER.-』として一部楽曲を除き配信されていたが、今回は全13曲を収録した完全版としての配信リリースなる。

長年のファンはもちろん、初めて触れるリスナーにとっても、THEイナズマ戦隊の本質に触れることのできる作品になっているとのことだ。

◾️『GLORY DAYS』

2026年4月29（水・祝）0:00 配信リリース

URL：https://lnk.to/KWOdNY ▼収録曲

1.IT’S SHOWTIME!!!!!

2.LIFE IS ROCK

3.素晴らしき人生

4.ズッコケ男道

5.東京夜空

6.THE FIGHT

7.絶好調で一歩前進!!

8.Don’t Worry

9.ご機嫌行進曲〜行ってきます〜

10.いかすぜ★バンドマン

11.ラパン

12.ユメミルチカラ

13.GLORY DAYS

◾️＜FITNESS INAZUMA29th＞

2026年6月13日（土）福岡 DRUM LOGOS

[1部]OPEN 13:30 / START 14:00

[2部]OPEN 16:30 / START 17:00

[問]キョードー西日本：0570-09-2424 2026年7月10日（金）大阪 Music Club JANUS

[1部]OPEN 17:00 / START 17:30

[2部]OPEN 20:30 / START 20:30

[問]サウンドクリエーター：06-6357-4400 2026年7月12日（日）東京 渋谷PLEASURE PLEASURE

[1部]OPEN 13:30 / START 14:00

[2部]OPEN 16:30 / START 17:00

[問]DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com/ ▼チケット

＜オフィシャルファンクラブ「INAZUMA FARM」会員先行＞

〜 5/6（水・祝）23:59

https://www.sma-ticket.jp/artist/inazumasentai

＜一般発売＞

・福岡公演：5/232026年

・大阪・東京公演：6/22026年