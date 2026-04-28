日焼け対策のために「ダサ見えは仕方ない」と諦めてない？ UVカットに見えない“おしゃれな機能服”の新常識
みなさんこんにちは、ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。今年も紫外線対策が欠かせない季節がやってきました。そのためにはおしゃれは二の次、とはいえいつも黒いアームカバーにサングラスだと、気分もなかなか上がりません。今回は、「今年こそそんな“パッとしないコーデ”を卒業！ おしゃれなUVカットコーデ」をご紹介します。
◆UVカット機能付きのシアートップスで首と腕をカバー
紫外線対策のアイテムといえば、アームカバーやネックカバーですよね。とくに子どもの送り迎えで自転車を利用するママさんは、両腕から手にかけてのUV対策が必須になります。ただ、アームカバーやネックカバーってどんなにおしゃれなデザインでも、ぱっと見はどうしても“紫外線対策をしてる感”が拭えないですよね。もちろんそれでもいいのですが、せっかくなら自然な着こなしの中で、さりげなく紫外線カバーをしたいところ。
そんな時に役立つのが、UVカット機能付きのシアートップス。定番のアームカバーやネックカバーよりも高いUVカット効果ではないかもしれませんが、それでも十分にカバーできます。両腕に日焼け止めを塗って、UVカットのシアートップスを重ね着。その上からスウェットなどのトップスをさらにONすれば、おしゃれだけどしっかりと対策もできますよ。
◆UVカットはカーディガンではなくジャケットが今っぽい
UVカット機能がついた服は年々バリエーションが増えています。それこそ10年ほど前は、定番の羽織ものであるカーディガンにUVカット機能がついている程度でしたが、現在は様々なトップスやアウターにUVカット機能付きのものが登場しています。
なかでも注目なのが、UVカット機能つきのテーラードジャケット。シンプルなデザインを選べば、デイリー使いはもちろん、オフィスカジュアルにも対応できます。
オフモードの時はデニムとキャップでカジュアルに。通勤時は、スラックスとパンプスでオフィスモードに切り替えると良さそうですね。軽量素材タイプから、フォーマルなダブルクロスの機能性ジャケットまで豊富に展開されていますが、生地が地厚でしっかりしたものが長く愛用できるので、おすすめしています。
◆ファッションのUVケアはサブ。トータルでのケアを重視して
全身に降りかかる紫外線。基本の日焼け止めクリームはもちろんですが、日頃からのスキンケアや食事などのインナーケア、そしてこまめな塗り直しなどを怠っては、服装でカバーしても効果はそんなに期待できません。UVカット機能のついた洋服や服飾小物は、ボディを外側から守る効果はありますが、それだけを頼りにせずに他の要素でも紫外線対策を意識していきましょう。そして、どんな時でも、おしゃれを楽しむ心もぜひ忘れずにいたいものですね。
＜文＆イラスト／角佑宇子＞
【角 佑宇子】
（すみゆうこ）ファッションライター・スタイリスト。スタイリストアシスタントを経て2012年に独立。過去のオシャレ失敗経験を活かし、日常で使える、ちょっとタメになる情報を配信中。2023年9月、NHK『あさイチ』に出演。インスタグラムは＠sumi.1105
◆UVカット機能付きのシアートップスで首と腕をカバー
そんな時に役立つのが、UVカット機能付きのシアートップス。定番のアームカバーやネックカバーよりも高いUVカット効果ではないかもしれませんが、それでも十分にカバーできます。両腕に日焼け止めを塗って、UVカットのシアートップスを重ね着。その上からスウェットなどのトップスをさらにONすれば、おしゃれだけどしっかりと対策もできますよ。
◆UVカットはカーディガンではなくジャケットが今っぽい
UVカット機能がついた服は年々バリエーションが増えています。それこそ10年ほど前は、定番の羽織ものであるカーディガンにUVカット機能がついている程度でしたが、現在は様々なトップスやアウターにUVカット機能付きのものが登場しています。
なかでも注目なのが、UVカット機能つきのテーラードジャケット。シンプルなデザインを選べば、デイリー使いはもちろん、オフィスカジュアルにも対応できます。
オフモードの時はデニムとキャップでカジュアルに。通勤時は、スラックスとパンプスでオフィスモードに切り替えると良さそうですね。軽量素材タイプから、フォーマルなダブルクロスの機能性ジャケットまで豊富に展開されていますが、生地が地厚でしっかりしたものが長く愛用できるので、おすすめしています。
◆ファッションのUVケアはサブ。トータルでのケアを重視して
全身に降りかかる紫外線。基本の日焼け止めクリームはもちろんですが、日頃からのスキンケアや食事などのインナーケア、そしてこまめな塗り直しなどを怠っては、服装でカバーしても効果はそんなに期待できません。UVカット機能のついた洋服や服飾小物は、ボディを外側から守る効果はありますが、それだけを頼りにせずに他の要素でも紫外線対策を意識していきましょう。そして、どんな時でも、おしゃれを楽しむ心もぜひ忘れずにいたいものですね。
＜文＆イラスト／角佑宇子＞
【角 佑宇子】
（すみゆうこ）ファッションライター・スタイリスト。スタイリストアシスタントを経て2012年に独立。過去のオシャレ失敗経験を活かし、日常で使える、ちょっとタメになる情報を配信中。2023年9月、NHK『あさイチ』に出演。インスタグラムは＠sumi.1105