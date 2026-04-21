“マリオの生みの親”宮本茂氏、映画最新作“ヨッシー登場”の裏話明かす イベントにサプライズ登場
人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（24日公開）の日本語プレミアム試写が21日、都内で行われ、マリオの生みの親で、本作の共同プロデューサーである宮本茂氏がサプライズで登壇した。
【集合ショット】豪華すぎる！大集結した西野七瀬＆チョコプラ＆宮野真守ら
この日は、アンバサダーの西野七瀬、チョコレートプラネット、HIKAKIN、日本語声優キャストの宮野真守（マリオ役）、志田有彩（ピーチ姫役）、畠中祐（ルイージ役）、三宅健太（クッパ役）、関智一（キノピオ役）、山下大輝（クッパJr.役）、坂本真綾（ロゼッタ役）が集結。
アンバサダーとキャストによる映画についてトークが繰り広げられる中、宮本氏がサプライズ登壇。拍手の歓迎に笑顔で応えた。
4月1日から北米で公開されており、全米の「4月水曜日の興行収入」で史上最高の約3400万ドルを記録。続けて4月5日の5日間までに約1億9千万ドル（約303億円）を突破し北米の週末興収ランキング1位に。すでに全世界での累計興行成績は7億4747万7060ドル（約1188億4885万円）と7億ドルを突破する記録的な大ヒットとなっている。
日本での公開を目前にし、宮本氏は「まだまだこれからなんですけど、すっごいプレッシャーです」と本音を吐露。「日本はクリスさん（イルミネーション創業者で共同プロデューサーのクリス・メレダンドリ氏）から全部預けられているので、日本から追い打ちをかけていかないと」と意気込んだ。
本作に込めた思いについて、「前作が、割とみなさんに喜んでもらえた。前作を引き継いで作るということ、新しいネタを入れていきたいというところで、それぞれのキャラクターをどんなふうに広げていけるかっていうのがすごい楽しみ」と期待をふくらませた。
また今作で本格登場するヨッシーは「アメリカの役者さんで、どうしてもマリオの映画に出たいんだって。ヨッシーは“ヨッシー”しか言わないんですよ。それでも『俺は20種類の“ヨッシー”が言える』って」とキャスティングの裏話も明かした宮本氏。
前作の反響のひとつとして「前作でどうしてヨッシー出ないんだって言われていた」と苦笑い。「ヨッシーアイランドがちょっと出てくるんですよ。せっかく作ったのにちょっとしか出てこなくて。次回は絶対ヨッシーを本格的に使おうと思っていた」と明かした。
ほかに、クリス・メレダンドリ氏からのビデオメッセージも上映された。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品。2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目となる。
物語は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。
【集合ショット】豪華すぎる！大集結した西野七瀬＆チョコプラ＆宮野真守ら
この日は、アンバサダーの西野七瀬、チョコレートプラネット、HIKAKIN、日本語声優キャストの宮野真守（マリオ役）、志田有彩（ピーチ姫役）、畠中祐（ルイージ役）、三宅健太（クッパ役）、関智一（キノピオ役）、山下大輝（クッパJr.役）、坂本真綾（ロゼッタ役）が集結。
4月1日から北米で公開されており、全米の「4月水曜日の興行収入」で史上最高の約3400万ドルを記録。続けて4月5日の5日間までに約1億9千万ドル（約303億円）を突破し北米の週末興収ランキング1位に。すでに全世界での累計興行成績は7億4747万7060ドル（約1188億4885万円）と7億ドルを突破する記録的な大ヒットとなっている。
日本での公開を目前にし、宮本氏は「まだまだこれからなんですけど、すっごいプレッシャーです」と本音を吐露。「日本はクリスさん（イルミネーション創業者で共同プロデューサーのクリス・メレダンドリ氏）から全部預けられているので、日本から追い打ちをかけていかないと」と意気込んだ。
本作に込めた思いについて、「前作が、割とみなさんに喜んでもらえた。前作を引き継いで作るということ、新しいネタを入れていきたいというところで、それぞれのキャラクターをどんなふうに広げていけるかっていうのがすごい楽しみ」と期待をふくらませた。
また今作で本格登場するヨッシーは「アメリカの役者さんで、どうしてもマリオの映画に出たいんだって。ヨッシーは“ヨッシー”しか言わないんですよ。それでも『俺は20種類の“ヨッシー”が言える』って」とキャスティングの裏話も明かした宮本氏。
前作の反響のひとつとして「前作でどうしてヨッシー出ないんだって言われていた」と苦笑い。「ヨッシーアイランドがちょっと出てくるんですよ。せっかく作ったのにちょっとしか出てこなくて。次回は絶対ヨッシーを本格的に使おうと思っていた」と明かした。
ほかに、クリス・メレダンドリ氏からのビデオメッセージも上映された。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品。2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目となる。
物語は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。