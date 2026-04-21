ガンバレルーヤ・まひる、Mr.マリックの鼻に指入れる「それ以上はネタバレだと思って…」
お笑いコンビ・ガンバレルーヤ（よしこ、まひる）とMr.マリックが21日、都内で行われたスーパーイリュージョンプレミア試写会に登壇。まひるは、作品を絶賛するMr.マリックが話過ぎてネタバレしてしまうのではと恐れ、Mr.マリックの鼻に自身の指を入れて話を止めた。
【写真】よしこの鼻にも指を入れるまひる
同イベントは、映画『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』（5月8日公開）の公開を記念して開催された。同作品は、スーパーイリュージョニスト集団「フォー・ホースメン」がイリュージョンを駆使して犯罪組織に立ち向かう「グランド・イリュージョン」シリーズの最新作。
あいさつ時にMr.マリックが、「役者さんは相当（マジックを）特訓していると思う」とうなるほど、今作を絶賛。印象に残っているシーンなどを話し始めると、ネタバレを恐れたまひるが「それ以上は…」と口にし、自身の指をMr.マリックの鼻に入れて話を止め、会場の笑いを誘った。
新章となる今作は、新世代のマジシャンが加わり、世界を舞台に史上最大の強奪計画と壮大な因果応報のショーが繰り広げられる。予測不能なストーリートリックとイリュージョンで観客さえも欺くようなクライム・エンターテインメントとなっている。
【写真】よしこの鼻にも指を入れるまひる
同イベントは、映画『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』（5月8日公開）の公開を記念して開催された。同作品は、スーパーイリュージョニスト集団「フォー・ホースメン」がイリュージョンを駆使して犯罪組織に立ち向かう「グランド・イリュージョン」シリーズの最新作。
新章となる今作は、新世代のマジシャンが加わり、世界を舞台に史上最大の強奪計画と壮大な因果応報のショーが繰り広げられる。予測不能なストーリートリックとイリュージョンで観客さえも欺くようなクライム・エンターテインメントとなっている。