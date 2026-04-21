明日の『風、薫る』“りん”見上愛、トレインドナースへの誘いについて“シマケン”佐野晶哉に相談
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第4週「私たちのソサイエティ」（第18回）が4月22日に放送される。
【写真】直美（上坂樹里）は小日向（藤原季節）の“別の顔”を目撃
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第18回あらすじ
トレインドナースの誘いについて悩むりんは、偶然シマケン（佐野晶哉）に出会い、相談に乗ってもらう。シマケンは自分の過去の体験を話し、りんの本当の気持ちを問いかける。少し気持ちが整理できたりんが帰宅すると、想定外の大事件に遭遇する。
一方の直美は、小日向（藤原季節）の別の姿を目撃してしまい、彼を問い詰める…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】直美（上坂樹里）は小日向（藤原季節）の“別の顔”を目撃
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
トレインドナースの誘いについて悩むりんは、偶然シマケン（佐野晶哉）に出会い、相談に乗ってもらう。シマケンは自分の過去の体験を話し、りんの本当の気持ちを問いかける。少し気持ちが整理できたりんが帰宅すると、想定外の大事件に遭遇する。
一方の直美は、小日向（藤原季節）の別の姿を目撃してしまい、彼を問い詰める…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。