新たな漫才トーナメント『ONE CHANCE』5.2放送決定！ 賞レース王者が推薦する“無冠”芸人がしのぎ削る
新たな漫才トーナメント『ONE CHANCE 2026〜王者推薦 漫才No.1決定戦〜』（TBS系）が、5月2日に放送されることが決定した。MCは笑福亭鶴瓶と千鳥・ノブが務める。
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9人の賞レース王者が一堂に集結し、それぞれが“今一番面白い漫才師”を推薦。条件は、これからテレビ界を席巻し、ブレイク目前のお笑い賞レース無冠の芸人。その“ONE CHANCE”を掴んだ無冠芸人たちが漫才でしのぎを削る、新たな笑いの祭典が開幕する。
果たして、次世代スターへの扉を開くのはどのコンビか。さらに、9人の王者はなぜ“ONE CHANCE”を彼らに託したのか。知られざる芸人同士の絆の物語も明かされる。
MCを務めるのは、笑福亭鶴瓶と千鳥・ノブ。番組カラーの“赤”を基調とした、シックで重厚感のあるキービジュアルも完成した。芸能界一芸人に愛される男たちのMC初タッグとなる2人の掛け合いと、番組の開催を告げる、ここでしか見られない豪華なオープニングトークにも注目だ。9人の王者芸人は後日発表される。
MCの鶴瓶は「賞レース王者とここからブレイクするであろう無冠の芸人がこんなに集まる番組は珍しいよね。『ONE CHANCE』だけに、芸人たちのこの本番1回にかける気持ちや気合がとにかくすごかった。ただ、俺もまだまだ負けたない！ 俺が一番面白い！ そう思わせてくれるすごい番組です！ ぜひご覧ください！」とコメント。
同じくMCの千鳥・ノブは「テレビに出ている芸人だけではない、まだ世に出ていない芸人がこんなに面白いんだっていうのを改めて知ることができました。そしてテレビにあまり出ていない芸人が鶴瓶師匠と掛け合いをする姿にめちゃくちゃワクワクしました。MC台は用意されていたんですが、そこにまったくいなかった鶴瓶師匠にも注目です！」と語った。
『ONE CHANCE 2026〜王者推薦 漫才No.1決定戦〜』は、TBS系にて5月2日18時56分より放送。
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9人の賞レース王者が一堂に集結し、それぞれが“今一番面白い漫才師”を推薦。条件は、これからテレビ界を席巻し、ブレイク目前のお笑い賞レース無冠の芸人。その“ONE CHANCE”を掴んだ無冠芸人たちが漫才でしのぎを削る、新たな笑いの祭典が開幕する。
MCを務めるのは、笑福亭鶴瓶と千鳥・ノブ。番組カラーの“赤”を基調とした、シックで重厚感のあるキービジュアルも完成した。芸能界一芸人に愛される男たちのMC初タッグとなる2人の掛け合いと、番組の開催を告げる、ここでしか見られない豪華なオープニングトークにも注目だ。9人の王者芸人は後日発表される。
MCの鶴瓶は「賞レース王者とここからブレイクするであろう無冠の芸人がこんなに集まる番組は珍しいよね。『ONE CHANCE』だけに、芸人たちのこの本番1回にかける気持ちや気合がとにかくすごかった。ただ、俺もまだまだ負けたない！ 俺が一番面白い！ そう思わせてくれるすごい番組です！ ぜひご覧ください！」とコメント。
同じくMCの千鳥・ノブは「テレビに出ている芸人だけではない、まだ世に出ていない芸人がこんなに面白いんだっていうのを改めて知ることができました。そしてテレビにあまり出ていない芸人が鶴瓶師匠と掛け合いをする姿にめちゃくちゃワクワクしました。MC台は用意されていたんですが、そこにまったくいなかった鶴瓶師匠にも注目です！」と語った。
『ONE CHANCE 2026〜王者推薦 漫才No.1決定戦〜』は、TBS系にて5月2日18時56分より放送。