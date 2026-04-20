『風、薫る』“捨松”多部未華子、大活躍に称賛続々「カッコいい」「主人公じゃん」“トレインドナース”もトレンド入り
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第4週「私たちのソサイエティ」（第16回）が20日に放送され、炊き出しで活躍する捨松（多部未華子）の姿が描かれると、ネット上には「カッコいいな…」「主人公じゃん」「高潔で素晴らしい」などの声が集まった。
【写真】明日の『風、薫る』 トレインドナースを巡ってりん（見上愛）と美津（水野美紀）が対立
直美（上坂）が捨松たちと炊き出しに向かうと、偶然、同じ場所で吉江（原田泰造）とりん（見上）も炊き出しに来ていた。そんな中、炊き出しを食べた一人の男の子が突然体調を崩す。感染症を疑い誰も助けようとしない中、りんと直美はとっさに男の子に駆け寄る。
りんと直美が男の子に水を飲ませようとすると、見守っていた捨松がすかさず立ち上がり「Stop It！」と大声で制止。「むやみに手を触れては危険です」と2人に注意しつつ、まずは口をゆすいで、吐き気が収まったのを確かめてから水を飲ませるようアドバイスする。
そして捨松が男の子に寄り添おうとすると、直美は「おやめください！奥様がこのようなこと…」と注意。しかし捨松は毅然とした態度で「病人を前にして立場など関係ありません！」とキッパリ。りんと直美は、捨松の迫力に思わず目を丸くする。
そこから捨松はりんと直美に指示を出しつつ、率先して男の子に応急処置を続ける。感染症のリスクを想定しながら行動する捨松の姿が描かれると、ネット上には「自ら動く捨松さま…素敵」「カッコいいな…」「捨松さまが主人公じゃん」「ダブルヒロインじゃないよ、トリプルヒロインだよ」「ほんと高潔で素晴らしい」といった反響が続出。
そんな第16回の終盤では、りんと直美が捨松の自宅に招かれる。そこで2人は捨松から“訓練された看護師”トレインドナースになるよう勧誘され、捨松自身もナースになるトレーニングを受けていたことを知らされると、SNSでは「トレインドナース」がトレンド入りしていた。
【写真】明日の『風、薫る』 トレインドナースを巡ってりん（見上愛）と美津（水野美紀）が対立
直美（上坂）が捨松たちと炊き出しに向かうと、偶然、同じ場所で吉江（原田泰造）とりん（見上）も炊き出しに来ていた。そんな中、炊き出しを食べた一人の男の子が突然体調を崩す。感染症を疑い誰も助けようとしない中、りんと直美はとっさに男の子に駆け寄る。
そして捨松が男の子に寄り添おうとすると、直美は「おやめください！奥様がこのようなこと…」と注意。しかし捨松は毅然とした態度で「病人を前にして立場など関係ありません！」とキッパリ。りんと直美は、捨松の迫力に思わず目を丸くする。
そこから捨松はりんと直美に指示を出しつつ、率先して男の子に応急処置を続ける。感染症のリスクを想定しながら行動する捨松の姿が描かれると、ネット上には「自ら動く捨松さま…素敵」「カッコいいな…」「捨松さまが主人公じゃん」「ダブルヒロインじゃないよ、トリプルヒロインだよ」「ほんと高潔で素晴らしい」といった反響が続出。
そんな第16回の終盤では、りんと直美が捨松の自宅に招かれる。そこで2人は捨松から“訓練された看護師”トレインドナースになるよう勧誘され、捨松自身もナースになるトレーニングを受けていたことを知らされると、SNSでは「トレインドナース」がトレンド入りしていた。