明日の『風、薫る』“りん”見上愛、トレインドナースに勧誘されるも母“美津”水野美紀は大反対
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第4週「私たちのソサイエティ」（第17回）が4月21日に放送される。
【写真】高熱を出した環（宮島るか）を見守るりん（見上愛）
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第17回あらすじ
りんは美津（水野美紀）に、捨松（多部未華子）からトレインドナースにならないかと勧誘されたことを話す。しかし美津は、看護の仕事に理解がなく大反対される。
そんな中、環（宮島るか）が高熱を出し、りんはただ見守ることしか出来ない自分にもどかしさを感じていた。一方の直美は、吉江（原田泰造）の元を訪れていた。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】高熱を出した環（宮島るか）を見守るりん（見上愛）
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
りんは美津（水野美紀）に、捨松（多部未華子）からトレインドナースにならないかと勧誘されたことを話す。しかし美津は、看護の仕事に理解がなく大反対される。
そんな中、環（宮島るか）が高熱を出し、りんはただ見守ることしか出来ない自分にもどかしさを感じていた。一方の直美は、吉江（原田泰造）の元を訪れていた。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。