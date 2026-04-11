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【名探偵コナン ハイウェイの堕天使】「最近で一番好き」「ダメだった」評価が真っ二つになった理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」が、「【名探偵コナン ハイウェイの堕天使】意見が真っ二つになった劇場版29作目映画の初見ネタバレ感想」を公開した。映画系YouTuberのサイ氏とつるみん氏が、名探偵コナンの劇場版29作目となる本作について本音で語り合い、2人の評価が対照的に分かれる興味深いレビューとなっている。



動画中盤、本作の評価についてサイ氏は「最近のコナン映画で一番好きだった」と絶賛。重要キャラクターである萩原千速の「男勝りなキャラ」や、恩人であるコナンを「少年」として対等に扱い、多くを詮索しない人間性が魅力的だったと語り、好きなキャラ達が今作に出ていることもあってさらに好きだったと語っている。



一方、つるみん氏は「僕はダメだったね」と率直な感想を吐露。過去の深掘りを期待していたものの深く語られなかった点や、サスペンス要素よりも「ほぼアクションに全振り」していた点に物足りなさを感じたという。推理をもっと表に出してほしかったと、従来とは異なる展開への戸惑いを述べた。



また、劇中の演出について『スピード』や『ワイルドスピード:アイスブレイク』、『トロン：レガシー』といった数々の名作映画のオマージュが散りばめられていると独自の視点で分析。終盤でコナンがヘリコプターを操縦するシーンで放ったお決まりの台詞には、「圧倒的説明不足」「"トムクルーズ 俳優さ"って言えばまだわかる」と2人で笑い合いながら鋭いツッコミを入れた。



キャラクターの人間性やド派手なアクションを楽しむか、従来のサスペンス要素を求めるかで評価が分かれる本作。意見が真っ二つに分かれるからこそ、劇場に足を運び、自身の目で確かめたくなるような熱量の高いレビュー動画となった。