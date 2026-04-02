櫻坂46・勝又春、京都大学卒業を報告
櫻坂46の勝又春が3月31日、自身のブログを更新し、京都大学を卒業したことを報告した。
【写真】ライブパフォーマンスを見せる櫻坂46・勝又春
勝又は昨年4月に四期生としてグループに加入。京都大学3年生のときにオーディションを受け、「まさか受かるとは思っていなかったので就職活動と並行していた時期もありました」と明かした。
4年生時には学業とグループ活動を両立。今年1月にはブログで現役の京大生であることを公表していた。
今回のブログでは、卒業式での袴姿を披露。卒業後は櫻坂46の活動に専念するとし、「文章だけでは伝えきれない感謝の思いを、これから一つひとつ、さまざまな形でお返ししていきたいです」とつづっている。
【写真】ライブパフォーマンスを見せる櫻坂46・勝又春
勝又は昨年4月に四期生としてグループに加入。京都大学3年生のときにオーディションを受け、「まさか受かるとは思っていなかったので就職活動と並行していた時期もありました」と明かした。
4年生時には学業とグループ活動を両立。今年1月にはブログで現役の京大生であることを公表していた。
今回のブログでは、卒業式での袴姿を披露。卒業後は櫻坂46の活動に専念するとし、「文章だけでは伝えきれない感謝の思いを、これから一つひとつ、さまざまな形でお返ししていきたいです」とつづっている。