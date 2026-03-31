サッカー日本代表は３１日（日本時間４月１日）、ロンドン・ウェンブリースタジアムで、来年６月開幕のＷ杯のメンバー発表最後の試合となるイングランド代表戦へ臨む。ＦＩＦＡランク４位イングランド代表の中心は、現代最高のストライカーと称されるドイツ１部バイエルン所属のＦＷハリー・ケーン（３２）だ

１８８センチの長身から放つヘディングに、正確無比な右足、さらに左足。中盤でゲームメイクに関わったかと思えば、ゴール前で当然のようにネットを揺らす。今季は公式戦４０試合で４８ゴール。イングランド代表でも歴代最多の７８ゴールを誇る。このゴールマシンをいかにして止めるかが、試合の鍵となることは間違いない。

◆ハリー・ケインのアラカルト

▽生まれ

１９９３年７月２８日、英国・ロンドン生まれ。３２歳。

▽サイズと利き足

１８８センチ、８６キロ。右利き。

▽愛称

得点力を威力にたとえ「ザ・ハリケーン」

▽経歴

英・プレミアのトットナムの下部組織出身。２３年まで所属し、公式戦通算４３５試合２８０得点はクラブ記録。２３年８月にドイツ１部バイエルン移籍。昨季優勝は自身初のチームタイトル。

▽得点王８度

プレミア（１５―１６、１６―１７、２０―２１年）、ブンデスリーガ（２３―２４、２４―２５年）、Ｗ杯（１８年）、欧州選手権（２４年）、欧州ＣＬ（２３―２４年）

▽代表歴代最多得点

２３年３月２３日のイタリア戦で、ルーニーが保持していた５３得点を抜き、歴代トップに浮上。現在は７８得点。

▽代表最速ゴール

初出場となった１５年３月２７日のリトアニア戦で途中交代してからわずか７９秒後に初ゴール。歴代最速ゴールで鮮烈なデビュー。

▽不運なエース

トットナムでは３度のリーグ得点王も、念願のタイトルには届かず。しかし、自身の移籍から２年たった昨季、チームは欧州リーグで優勝。自身のバイエルン初年度も３位で終わり、チームのリーグ連覇が１１で途切れる。２２年カタールＷ杯準々決勝・フランス戦では、１―２の後半３９分に任されたＰＫを外し、８強で敗北。

▽スパイク

米ブランド「スケッチャーズ」と契約。お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀、タレントのＬｉＬｉＣｏらも愛用。