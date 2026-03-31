安めぐみ、春らしい爽やかブルーワンピ姿披露
タレントの安めぐみが29日、オフィシャルブログを更新。番組出演時の衣装姿や２歳の次女・萌歌（もか）ちゃんと桜の写真を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、「この間のとお知らせと。」と題してブログを更新した安。絵文字を交えながら「こんばんは」と切り出し、「桜が一気に咲いてきて、あちらこちら綺麗ですね」と春の訪れを実感した様子を報告。
前日出演したフジテレビ系情報番組『土曜はナニする！？』についても触れ、鮮やかなブルーのワンピースをまとい、柔らかな笑顔を見せる姿が印象的で、春らしい爽やかな雰囲気を漂わせた収録オフショットとともに「明るいカラーのワンピースでした」と紹介。
また、満開の桜を撮影したことも報告。「昨日見た桜、次女を前向き抱っこ紐で撮影した」とつづり、「こうなりました笑」と次女の頭越しに広がる桜のユニークな構図ショットも披露。
さらに、翌30日に放送されるNHK Eテレ『明日から使える 華のタイパ弁当』（午後9時30分〜）への出演も告知。「今回も出演しております」と呼びかけた。
最後は「皆さん今日もあと少し、良い日曜日の夜をお過ごし下さいー」と温かなメッセージでブログを締めくくった。
この投稿にファンから「とてもいい色で素敵」「ワンピ似合っていて可愛い」「お似合いの薄いブルー色素敵でーーすい」「いつも、いつも、素敵」などの声が寄せられている。
お笑い芸人“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
この日、「この間のとお知らせと。」と題してブログを更新した安。絵文字を交えながら「こんばんは」と切り出し、「桜が一気に咲いてきて、あちらこちら綺麗ですね」と春の訪れを実感した様子を報告。
前日出演したフジテレビ系情報番組『土曜はナニする！？』についても触れ、鮮やかなブルーのワンピースをまとい、柔らかな笑顔を見せる姿が印象的で、春らしい爽やかな雰囲気を漂わせた収録オフショットとともに「明るいカラーのワンピースでした」と紹介。
さらに、翌30日に放送されるNHK Eテレ『明日から使える 華のタイパ弁当』（午後9時30分〜）への出演も告知。「今回も出演しております」と呼びかけた。
最後は「皆さん今日もあと少し、良い日曜日の夜をお過ごし下さいー」と温かなメッセージでブログを締めくくった。
この投稿にファンから「とてもいい色で素敵」「ワンピ似合っていて可愛い」「お似合いの薄いブルー色素敵でーーすい」「いつも、いつも、素敵」などの声が寄せられている。
お笑い芸人“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。