【投資部門別売買動向】海外勢が2週連続で売り越す一方、個人は3週連続で買い越す (3月第3週)
●海外勢が2週連続で売り越す一方、個人は3週連続で買い越す
東証が26日に発表した3月第3週(16日～19日)の投資部門別売買動向(現物)によると、米株安や中東情勢への警戒感から日経平均株価が前週末比447円安の5万3372円と3週連続で下落したこの週は、海外投資家が2週連続で売り越した。売越額は5191億円と前の週の4906億円から増加した。海外投資家は先物の投資部門別売買動向では日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、日経225マイクロの合計で2週連続の買い越しだった。買越額は844億円と前の週の1591億円から縮小した。年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行が11週連続で売り越し、売越額は598億円と前の週の2700億円から大幅に縮小した。自社株買いが中心とみられる事業法人は25週ぶりに売り越し、売越額は1650億円だった。前の週は2758億円の買い越しだった。
一方、、個人投資家は3週連続で買い越し、買越額は3383億円と前の週の4267億円から減少した。相場の下落が続く中、逆張り志向の強い個人は買い越しを継続した。証券会社の自己売買は2週連続で買い越し、買越額は4575億円と前の週の1511億円から拡大した。
日経平均が3週続落する中、海外投資家が2週連続で売り越す一方、個人投資家は3週連続で買い越した。
■投資部門別売買代金差額 (3月16日～19日)
東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全50社）］
※単位：億円（億円未満切り捨て） ▲は売り越し
海外投資家 信託銀行 個人合計 [ 現金 信用 ] 日経平均 ( 前週比 )
3月 ―――
第3週 ▲5,191 ▲598 3,383 [ 1,230 2,153 ] 53,372円 ( -447 円)
第2週 ▲4,906 ▲2,700 4,267 [ 2,916 1,350 ] 53,819円 ( -1801 円)
第1週 2,377 ▲10,863 8,329 [ 4,440 3,889 ] 55,620円 ( -3229 円)
2月 ―――
第4週 7,910 ▲7,497 ▲4,604 [ ▲4,495 ▲109 ] 58,850円 ( +2024 円)
第3週 5,426 ▲9,515 5,466 [ 1,317 4,148 ] 56,825円 ( -116 円)
第2週 12,323 ▲4,440 ▲11,658 [ ▲10,494 ▲1,164 ] 56,941円 ( +2688 円)
第1週 2,745 ▲3,788 ▲4,402 [ ▲4,803 400 ] 54,253円 ( +930 円)
1月 ―――
第4週 1,598 ▲2,898 8,348 [ 4,715 3,633 ] 53,322円 ( -524 円)
第3週 1,921 ▲4,249 4,792 [ 1,377 3,414 ] 53,846円 ( -89 円)
第2週 7,804 ▲2,459 ▲6,627 [ ▲6,747 119 ] 53,936円 ( +1996 円)
第1週 12,246 ▲77 ▲5,428 [ ▲5,644 216 ] 51,939円 ( +1600 円)
12月 ―――
第5週 ▲149 175 1,846 [ 29 1,817 ] 50,339円 ( -410 円)
第4週 ▲210 307 ▲3,852 [ ▲4,042 189 ] 50,750円 ( +1243 円)
第3週 ▲4,390 ▲1,766 2,565 [ ▲263 2,828 ] 49,507円 ( -1329 円)
第2週 1,897 1,293 ▲2,502 [ ▲3,936 1,433 ] 50,836円 ( +344 円)
第1週 34 ▲2,084 2,076 [ 23 2,053 ] 50,491円 ( +237 円)
11月 ―――
第4週 ▲1,162 236 ▲4,528 [ ▲4,359 ▲169 ] 50,253円 ( +1628 円)
第3週 ▲3,836 ▲834 1,158 [ ▲368 1,526 ] 48,625円 ( -1750 円)
第2週 5,147 ▲5,397 ▲2,366 [ ▲4,358 1,992 ] 50,376円 ( +100 円)
第1週 ▲3,559 755 5,557 [ 970 4,586 ] 50,276円 ( -2134 円)
※「信託銀行」は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)など年金基金の売買動向を映すとされる部門。「個人・現金」は個人投資家による現物取引の売買動向、「個人・信用」は個人投資家による信用取引の売買動向。
※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。
株探ニュース