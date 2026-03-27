〈「死にたくないなら服を脱げ！」外国人を装って女性をムリヤリ⋯中学野球のエース少年→無差別に女性を襲う「強姦魔に堕落した」理由（平成26年の事件）〉から続く

「うわー、殺してくれー」

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取り押さえられた男は、そう泣き叫んだ。だが、その裏で明らかになったのは、2件の強姦事件にとどまらない“さらにおぞましい真実”だった。DNAが暴いた連続不審死、否認を続ける男、そして下された重すぎる判決とは――。平成26年、新潟県で起きた事件のその後をお届け。なお登場人物はすべて仮名である。（全2回の2回目／最初から読む）



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「殺してくれー、殺してくれー」

何と、運転免許証の住所変更の書き換えのため、比嘉が警察署を訪れたのだ。警察は千載一遇のチャンスとばかりに、一連の事件の容疑者として行動確認を開始。比嘉がコンビニのゴミ箱に捨てたペットボトルを回収したり、飲食店で使った割りばしやジョッキグラス、タバコの吸殻などを回収して、DNA鑑定で確認。その結果、見事に陽子さんや理恵さんを襲った犯人のDNAと一致し、2人に対する強姦容疑などで逮捕した。

その後、余罪を調べていたところ、もっと恐ろしい事実が判明した。地元署管内では、ここ1年以内に3件の若い女性の不審死事件が相次いでおり、そのいずれの現場からも比嘉と一致するDNAが検出されたのだ。これらの件で比嘉を追及すると、「身に覚えがない」と関与を否定し、それからは黙秘に転じた。

警察は陽子さんや理恵さんの事件とは別に、帰宅途中の女性（同29）がコインパーキングで車に乗り込んだところ、後部座席に男が押し入り、「言うこと聞かなきゃ殺すけなぁ。港へ連れて行けよ！」と脅し、首を絞めてわいせつ行為をしようとしたが、被害者の抵抗に遭って未遂に終わったという事件を立件し、3度目の逮捕にこぎつけた。

その事件に対する裁判所での勾留質問中、比嘉は見張りの警察官の目を盗んで、部屋の窓から逃げ出し、約390メートル離れた新聞販売店内で取り押さえられたが、「うわー、殺してくれー、殺してくれー」と泣き叫ぶという騒ぎを起こした。

強姦事件は認めたが⋯

検察は3件の連続不審死事件のうち、陽子さんや理恵さんが強姦された現場の近くで白骨死体となって発見され、被害者の下着の股間部分から比嘉のDNAが検出された上、穿いていたタイツにも比嘉の車のシートと同じ繊維が付着していたという物証がある富田愛さん（同22）の事件を立件し、強姦致死罪で追起訴した。被害者は左あごを骨折させられる暴行を受けていた。

比嘉は強姦事件については認めたが、強姦致死事件については「私は関係していないし、私が知っていることは何もありません」と主張した。弁護人も「科捜研のDNA鑑定は16点ある確認点のうち、14点しか一致していない。被告人を犯人とするには合理的な疑問が残る」と反論したが、科捜研の担当者は「たとえ14点でも、一致するのは8716億人に1人。DNAは被告人のもので間違いない」とバッサリ斬って捨てた。被害者の両親らは「何の罪もない娘を殺した被告人は、いくつもの犯罪を犯したとんでもない男。私たちが望むのは極刑のみだ」とコメントした。

裁判所は「被告人が女性を死亡させた犯人だと推認できる」と比嘉の主張を退けた上で、「別の強姦致傷等で8年も服役しながら、出所後、短期間に不特定多数の女性を無差別に襲った。犯罪傾向は極めて根深く、非常に長期間の矯正教育が必要だ」と断罪し、求刑通り無期懲役を言い渡した。

比嘉はこの判決が確定し、妻とも離婚して刑務所に服役したが、これで終わりではなかった。

6年後、もう1人の不審死事件の被害者である安達紗奈さん（同20）の事件についても、比嘉が関与した疑いが強まったとして、殺人容疑で再逮捕された。

紗奈さんは出勤途中に突如行方不明になり、約3カ月後に車が乗り捨てられていた現場近くの小川で一部白骨化した状態で見つかった。

当時、現場付近からタクシー会社に配車手続きの電話があり、送迎した運転手は当時の比嘉の自宅近くで降ろしたと証言した。

「セキモトと名乗る細身でグレーのつなぎを着た男性を街中のコンビニまで乗せた。あの近辺で人を乗せることは滅多にないので、印象に残っている」

そのコンビニの近くには当時の比嘉の自宅アパートがあった。タクシー運転手の証言した乗客の服装は、比嘉の同僚が証言した事件当日の服装と一致した。

また、被害者の車のハンドルからは被害者と比嘉の混合DNA型が検出された。このことを追及された比嘉は「なぜ自分のものが出たのか分からない」と答え、遺族の訴えについては「気持ちは分かるが、犯人は自分ではないので申し上げることは何もありません」と答えた。

懲役は⋯

だが、裁判所は「女性の車から検出された混合DNAは被告人と女性のDNAが混合したと考えて矛盾はない。本件は女性をわいせつ目的で略取して、被害を与えた女性を殺害までしている。殺人の点についても動機や犯行自体は不明なものの、被害者の落ち度はまったくない中での犯行であり、酌量の余地はない」と断罪し、再び無期懲役を言い渡した。

無期懲役の刑期を終えた後に、また無期懲役の刑期が始まるわけで、もう比嘉が社会復帰することはないだろう。

残りの1人の女性についても、立件される可能性が残っている。

比嘉の自宅近くのアパート駐車場で、車4台が燃える火災が発生した。そのうちの1台の軽自動車から24歳の女性の遺体が発見された。

遺体の肺や気道などにすすを吸い込んだ形跡はなく、現場には油をまかれた跡があることなどから、女性の死後に放火された疑いが強いことが判明。

この事件では、微物採取などの捜査でDNAが検出されたが、その中に比嘉のDNA型と一致するものが見つかったのだ。

3人の不審死の犯人は⋯

3人の不審死事件の現場は、いずれも比嘉の自宅があった場所から10キロ以内に集中している。ここまで偶然が重なることがあるのだろうか。

もし3人の不審死事件で同時に起訴されていたら、間違いなく死刑だっただろう。最後の1人の女性についても、警察は鋭意捜査中である。

（諸岡 宏樹）