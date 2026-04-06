月刊誌「とぶ！ぴあ」の表紙2011年に休刊したエンターテインメント情報誌「ぴあ」が、月刊誌「とぶ！ぴあ」として復刊し、4月号が6日発売された。誌面上のQRコード経由でチケットを購入できるなど、紙とデジタルの利便性を併せ持った雑誌を目指す。映画や演劇、コンサート、展覧会などの情報やスケジュールをジャンル横断的に掲載するほか、特集記事も力を入れる。4月号は約100ページのフルカラーで880円。休刊前と同様、イ