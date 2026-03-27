【男子バレー】VC長野の一条太嘉丸が追いかけた、盒桐ら頼もしい先輩たちの背中 その経験は「自分の宝」
『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（28）
VC長野トライデンツ 一条太嘉丸 前編【日体大の先輩、郄橋藍からのアドバイス】
「（サントリーサンバーズ大阪の郄橋）藍さんは、周りを気にせずに自分のプレーができる。そこに迷いがない。そうなるのは難しいけど、マインドはマネしないとなと思います」
VC長野トライデンツの一条太嘉丸（23歳／いちじょう・たかまる）は、日本体育大学時代の先輩で、日本代表の郄橋藍について語った。
「行き詰まっていた時、藍さんにはよく相談しましたね。自分はなかなかサーブレシーブに自信を持てなかったので、どういうマインドでやったらいいのか、どうしたら変えられるのか、という部分を。藍さんはレシーブもうまいですから。それで、『自分を変えるマインドを作る。その前の準備のところが大切』と言われたのを覚えてます」
清風高校時代に春高バレーに出場した一条 photo by 松尾/アフロスポーツ
一条はアウトサイドヒッターとして、同じポジションの郄橋に代表されるオールラウンドタイプを志向している。サーブ、レシーブでゲームチェンジャーになる。つなぎでは負けたくない。
「バレーで人と出会う運には、恵まれていたと思います」
一条はバレー人生を振り返って言う。
大阪府枚方市に生まれた一条は、まず"地の利"の恩恵を受けた。自宅裏にアリーナがあり、パナソニック・パンサーズ（現・大阪ブルテオン）のジュニアチームが活動していたのだ。
「枚方のアリーナの裏に住んでいなかったら、その機会はなかったかもしれません」
一条は関西弁のアクセントで言った。
「５歳上の兄が先にパンサーズ・ジュニアにいたんです。野球、サッカーもあったんですが、バレーにハマって。小学１年の終わりに始めたんですが、５歳も上だけど兄に負けたくなかった。いつもケンカを挑んで、いつも負けましたけどね（笑）。最初はバレーじゃなくてもよくて、『お兄ちゃんに追いつきたい』って一心でした」
兄と張り合う気持ちが、勝負の精神を育てたのか。小学校では兄が出られなかった全国大会に出場し、中学では全国で優勝した。必死にやっているうちに、バレーでは誰にも負けたくなくなっていた。【大塚達宣、工藤有史らの背中を追いかけて】
パンサーズ・ジュニア時代から、常に"道標"があったという。
「運がよかったんですよ。たっちゃん（大塚達宣／ミラノ）や、（VC長野の工藤）有史さんなど、一緒に先を目指せる選手が近くにいましたから」
一条は言う。２年上の大塚は東京、パリ五輪の代表で、１年上の工藤も昨年の日本代表メンバーに選出されている。
「小学校からＶリーグでプレーすることに憧れていました。土日は必ずリーグ戦を見に行って。キッズエスコートではパンサーズや日本代表で活躍していた福澤（達哉）さんと一緒になったこともあります。
福澤さんのプレーに憧れて、同じアウトサイドをやるようになりました。小学校の頃は、めっちゃ（スパイクの）打ち方もマネしていましたね。髪型も同じでした（笑）」
高校は、工藤が進学した清風に決めた。そして、３年連続で春高バレーのセンターコートに立った。成績は準優勝、３位、３位。堂々たる結果だ。
「当時は（全国に）出るのが当たり前で、インターハイ、春高の価値がわかっていませんでした。センターコートといっても、常勝軍団でしたから。僕が１年の時に、西川（馨太郎／大阪ブルテオン）さんなど３年生が礎を作ってくれたので、『これはつなげなあかん』って思いだけでしたね。だから準決勝で負けた２年時の駿台学園戦、３年時の東福岡戦は悔しかったです」
伝統の水色のユニフォームを身に纏い、頭にハチマキを巻くと、スイッチが入った。その３年間は財産だ。【日体大で磨いたもの】
一方、有力選手が集まった日体大では入学当初、高校年代との差を感じた。
「高校時代は勢いで誤魔化していたので、大学では通用しなかったです。圧倒的な高さやパワーを前に、"殴り合いになった時に俺が殴れない"という感じで、挫折を経験しました。
それで、『せっかく日体大という、組織力や守備が持ち味のチームに入ったんだし、つなぎで負けないようにしよう』と取り組んだんです。グンとは伸びなかったけど、その時に得た知恵は今も生きていますね」
本人も言うように、いつも環境や人に恵まれていた。アリーナが自宅の裏にあったことに始まり、バレーをやっていた兄がいて、大塚、工藤のような先輩がいて、常勝高校で先輩の薫陶を受け、大学でも郄橋を筆頭に能力の高い選手が多くいた。
「最前線でやっている人がずっとそばにいました。それは自分の宝。小さい時は"遊んでくれるお兄ちゃんたち"って感じで、気づかなかったんですけどね」
一条は神妙な声で言った。SVリーグ１年目、出場機会は限られているが、サーブレシーブ成功率は40％以上（３月26日現在）。今は飛躍の機会を待つ。
「やりたいことを少しは出せているのかなって。ケガをした選手がいて出られることになっても、それは自分の運。チャンスは多くないと思うので、一本の価値は高いです。だから失敗できないプレッシャーもあります」
５歳上の兄にも挑んだ負けじ魂は、何ひとつ変わっていない。SV挑戦は始まったばかり。名前の太嘉丸（たかまる）は"高まる"との語呂合わせだ。
（後編：一条太嘉丸がベストメンバーを選抜 青葉城西の敗戦シーンは「春高予選はあんな感じやったな」＞＞）
【プロフィール】
一条太嘉丸（23歳／いちじょう・たかまる）
所属：VC長野トライデンツ
2002年８月24日生まれ、大阪府出身。身長188cm・アウトサイドヒッター。小学１年生の時に、パンサーズ・ジュニアでバレーを始める。清風高校では春高バレーに３年連続で出場するなど、全国大会で活躍。１年時の春高では準優勝を経験した。日本体育大学ではキャプテンも務め、全日本インカレなどで活躍した。2024年に日本製鉄堺ブレイザーズに期限付きで加入。翌年にVC長野トライデンツに入団した。