アメリカ発のGPSデバイスブランド【Garmin】は、ミリタリースペックの耐久性、アウトドアで役立つ多彩な高機能とアーバンファッションにも似合うデザイン性を両立したタフネスGPSウォッチの最新モデル｢Instinct 3｣シリーズから、春の自然にインスパイアされた数量限定モデル｢Alpine Rush(アルパインラッシュ)コレクション｣を2026年3月25日より予約開始、4月1日に発売します。

スノーボーダー 長谷川帝勝選手がメインビジュアルに



｢Alpine Rushコレクション｣では、Garminアンバサダーでありスノーボーダーとして活躍する長谷川帝勝選手をメインビジュアルに起用。

雪山を駆け抜ける力強さと、Instinct 3のタフネス性能が重なる印象的なビジュアルに仕上がっています。

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“タフなのにスマート”を叶えるInstinct 3の魅力

Instinct 3は、アメリカ国防総省が定めるMIL-STD-810(耐熱･耐衝撃･耐水)をクリアした本格派。過酷な環境にも耐える頑丈さと、日常使いしやすいスマートウォッチ機能を両立しています。

AMOLEDモデル& Dual Powerモデルの2タイプ

AMOLEDモデル

明るく鮮やかな有機ELディスプレイで、どんな環境でも視認性抜群。

Dual Powerモデル

第3世代ソーラー充電技術を搭載し、50mmモデルではGPSモードで

最大約200時間の稼働を実現。

“ほぼ無限”ともいえるバッテリー性能が魅力です。

山でも街でも頼れる高精度GPS

発表会イベントには、登山ガイドとして活躍する伊藤伴さんが登壇、実際の山行での「Instinct 3」の活用法について語りました。キリマンジャロ登山で実際にInstinct 3を使用。

その経験から、登山者にとって頼れるポイントをシンプルに紹介してくれました。

ロングバッテリー

長時間行動でも電池切れの心配がなく、”安心感が段違い”と評価。

ABCセンサー(高度･気圧･コンパス）

天候の変化やルート判断に必要な情報を、すぐに確認できて便利。

高度順応サポート

血中酸素や心拍数を自動で記録し、体調の変化を“見える化”。

高山病対策としても心強い機能。

日の出・日の入り表示

行動計画が立てやすく、安全な山行に役立つとコメント。

GNSSマルチバンドテクノロジーにより、山間部やビルの谷間でも高精度な位置情報を取得。

Garmin独自のSatIQが環境に合わせて最適な衛星システムを自動選択し、精度とバッテリー効率を両立します。

90種類以上のスポーツに対応

MTB、サーフィン、登山、スキー、ヨガ、HIITなど、90種以上のアクティビティをサポート。

トレーニングレディネスやおすすめワークアウトなど、パフォーマンス向上に役立つ機能も搭載されています。

毎日の健康管理もこれ一本

睡眠スコア、Body Battery、ストレスレベル、血中酸素トラッキングなど、心身の状態を細かく可視化。日常のコンディション管理にも、アウトドアの安全管理にも役立ちます。Suica対応のキャッシュレス決済や通知機能など、日常を便利にする機能も充実。

自然のエネルギーをまとう限定カラー

“Alpine Rush”は、山の生命力を感じる明るくモダンなカラーが特徴。春の空気にぴったりな軽やかさと、Instinctシリーズらしいタフさが絶妙に融合しています。

アウトドアも日常も、もっと自由に、もっと軽やかに楽しみたい人にぴったりのモデルです。

新しい季節を迎える今こそ、自分の本能(Instinct)に従って選んでみてはいかが?