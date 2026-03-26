ずっと真夜中でいいのに。表紙飾るACAねの姿に「顔バレギリギリを攻めてますね…！」と反響
30日に発売される雑誌『ROCKIN’ON JAPAN』2026年5月号の表紙画像とラインナップが解禁され、表紙巻頭をずっと真夜中でいいのに。が飾ることが発表された。
【写真】ずっと真夜中でいいのに。大阪・関西万博でのライブの模様
同号では、25日にフルアルバム『形藻土』をリリースしたずっと真夜中でいいのに。が、初めて同誌の表紙巻頭を飾る。音楽シーンで圧倒的な存在感を放ちながら、これまで数少ないメディア露出しかしてこなかった同バンドのACAねが、130分にわたるロングインタビューで、謎に包まれていたバンドの実像から『形藻土』の核心まで語り尽くす。ここでしか見られない完全撮り下ろしのスペシャルなフォトセッションにも注目だ。
別冊付録にはロックバンド・Chevonが登場。4月にメジャー1stアルバム『三者山羊』をリリースし、9月には神奈川・横浜アリーナ公演も控えるなど、破竹の勢いでシーンを駆け抜けるChevon。同バンドの本質を全方位から徹底解剖した過去最大ボリュームのロングインタビューで迫る。
撮り下ろし写真では、メンバーにさまざまな「検査」「測定」を実施するという前代未聞の試みを敢行する。
ほかにも、Vaundy、野田洋次郎（RADWIMPS）×n-buna（ヨルシカ）対談、Ado、山口一郎、緑黄色社会、Mr.Children、ゆず、おいしくるメロンパン、CLAN QUEEN、Novelbright、秋山黄色、muque、plenty、煮ル果実、Blue Mash、Meg Bonus、sanetii、Maverick Mom、DeNeel、ハク。ミーマイナー、harhaなどが登場する。
同号の表紙が解禁されると、これまでほとんど顔出しをしてこなかったACAねの姿に、「顔バレギリギリを攻めてますね…！」「ほぼ、顔出してる！」「ACAねさんのご尊顔が…」など驚きの声が上がっている。
【写真】ずっと真夜中でいいのに。大阪・関西万博でのライブの模様
同号では、25日にフルアルバム『形藻土』をリリースしたずっと真夜中でいいのに。が、初めて同誌の表紙巻頭を飾る。音楽シーンで圧倒的な存在感を放ちながら、これまで数少ないメディア露出しかしてこなかった同バンドのACAねが、130分にわたるロングインタビューで、謎に包まれていたバンドの実像から『形藻土』の核心まで語り尽くす。ここでしか見られない完全撮り下ろしのスペシャルなフォトセッションにも注目だ。
撮り下ろし写真では、メンバーにさまざまな「検査」「測定」を実施するという前代未聞の試みを敢行する。
ほかにも、Vaundy、野田洋次郎（RADWIMPS）×n-buna（ヨルシカ）対談、Ado、山口一郎、緑黄色社会、Mr.Children、ゆず、おいしくるメロンパン、CLAN QUEEN、Novelbright、秋山黄色、muque、plenty、煮ル果実、Blue Mash、Meg Bonus、sanetii、Maverick Mom、DeNeel、ハク。ミーマイナー、harhaなどが登場する。
同号の表紙が解禁されると、これまでほとんど顔出しをしてこなかったACAねの姿に、「顔バレギリギリを攻めてますね…！」「ほぼ、顔出してる！」「ACAねさんのご尊顔が…」など驚きの声が上がっている。