F1日本GPとホンダの歩み（前編）

「黎明期の熱狂と、黄金時代の幕開け」

1962年、本田宗一郎の「日本に世界に通用するサーキットを」という情熱から産声を上げた鈴鹿サーキット。それは単なるコースの誕生ではなく、日本のモータースポーツが世界へ羽ばたく「聖地」の完成を意味していた。

1987年のF1日本GP鈴鹿サーキット初開催、アイルトン・セナとアラン・プロストによる「伝説のセナ・プロ対決」、そして日本人初のフルタイムF1ドライバー中嶋悟の挑戦──。前編では、日本中にF1ブームを巻き起こした熱狂の黎明期を振り返る。



ホンダのロゴが入ったマクラーレンはこの時代の象徴だった photo by BOOZY



（１）【1962年】すべてはここから始まった。「鈴鹿サーキット」誕生

1962年9月20日、日本初の国際レーシングコースとして誕生したのが、三重県鈴鹿市の「鈴鹿サーキット」だ。

ホンダの創設者である本田宗一郎氏が2輪レースで海外を転戦するなか、ずっと脳裏で描いていた構想があった。「日本にも本格的なサーキットが必要だ」。その揺るぎない決意のもと、日本でのサーキット建設計画は動き出した。

当時の日本では舗装路のコースが存在せず、ダートコースや飛行機の滑走路を用いてレースを開催していたこともあった。それらを根本から変えるべく、建設に向けてヨーロッパのコースを視察。オランダ出身のサーキット設計者、ジョン・フーゲンホルツ氏のアドバイスも受けて、丘陵となっている鈴鹿の地形をうまく利用したコースレイアウトが完成した。

現在までに、鈴鹿サーキットのいくつかのコーナーが形状を変更されたことはある。しかし、8の字形状を含めたコースの大枠のレイアウトは、開業当時からそのまま保たれている。

この頃のホンダは2輪に力を入れており、1961年にWGP（2輪世界選手権）でチャンピオンを獲得。次なる技術鍛錬の場として、4輪への挑戦を決めた。

鈴鹿サーキット開業から約2年後の1964年8月、ニュルブルクリンクで行なわれた第6戦ドイツGPにF1初エントリー。初戦はリタイアに終わったがそこから進化を重ね、2年目の1965年は2台体制で参戦し、最終戦メキシコGPでF1初優勝を果たした。

（２）【1987年】鈴鹿初のF1開催。ホンダは王者として凱旋

「レースをやらなきゃクルマはよくならない」という本田宗一郎氏の信念のもと、1962年に日本初の本格国際レーシングコースとして鈴鹿サーキットが誕生。そこから25年後の1987年、同地でF1日本GPが開催されることになった。

1983年から第2期の活動を開始していたホンダは、鈴鹿サーキットで日本GPが開催される前年の1986年にウイリアムズとのコンビでコンストラクターズチャンピオンを獲得。ホンダにとって悲願の世界一に輝いていた。

1987年はロータスにもエンジン供給を開始したほか、日本人初のフルタイムF1ドライバーとして中嶋悟がデビュー。これに合わせてフジテレビが全戦、地上波のテレビ中継を開始し、日本中で「F1」というモータースポーツの認知度が上がった。この年の決勝レースは11万2000人を動員し、3日間の延べ観客数24万7000人を記録した。

またこの年の日本GPも、後々まで語り継がれるレースとなった。

ウイリアムズのチームメイトであるネルソン・ピケとナイジェル・マンセルがチャンピオン争いを繰り広げたまま、シーズン第15戦の日本GPを迎えた。そんななかで行なわれた金曜日の予選、マンセルがS字コーナーで大クラッシュを喫して負傷して病院へ。週末のレースを欠場することになり、ピケのチャンピオンが鈴鹿で決まった。決勝レースではゲルハルト・ベルガーが独走を見せ、フェラーリに2年ぶりの勝利をもたらした。

中嶋は予選11番手から着実に追い上げて6位入賞。こうして「鈴鹿F1の歴史」は始まっていった。

（３）【1988年】アイルトン・セナの大逆転劇。語り継がれる名レース

1988年からホンダはマクラーレンにエンジン供給を開始。マクラーレン・ホンダはアイルトン・セナとアラン・プロストのコンビで開幕から連戦連勝を重ね、シーズン16戦中15勝という大記録を打ち立てた。

そして鈴鹿での日本GPが、チャンピオン決定の舞台となる。決勝レースは、セナの速さと強さを証明するものだった。

予選でのセナは鈴鹿でも圧倒的な速さを披露し、シーズン12度目となるポールポジションを獲得。しかし、決勝スタートでエンジンストールを起こしてしまい、大きく後退してしまう。

1コーナーを通過した時は、まさかの14番手。追い抜きが難しい鈴鹿で順位を挽回してくるのは、さすがに難しいかと思われた。だが、セナは次々と前方のマシンを追い抜いていき、19周目には2番手へと浮上する。

レース中に小雨が降り始めたことで、路面は滑りやすい状況となった。しかし、セナはその影響をまったく感じさせない走りでトップのプロストに接近。逆にプロストは周回遅れの車両に引っかかってペースが上がらず、その隙をセナがついた。27周目のメインストレートで並びかけてトップに浮上し、最後は13秒の差をつけて優勝したのだ。

セナはシーズン8勝目をマークするとともに、自身初のワールドチャンピオンを獲得。セナはマクラーレン・ホンダとのタッグで通算3度の世界王者に輝くが、その今後の快進撃を予感させる走りだった。往年のF1ファンの間では、今でも語り継がれているレースのひとつである。

（４）【1989年・1990年】歴史的瞬間。因縁の「セナ・プロ」同士討ち

鈴鹿F1日本GPの歴史において、欠かすことができないシーンと言えば「セナ・プロ対決」だ。1988年から同じチームで切磋琢磨していたが、チャンピオンを争うライバル関係は徐々に険悪なムードになっていく。それを象徴したアクシデントが、1989年と1990年に起きた。

まずは1989年。スタートでトップに躍り出たプロストがリードを広げにかかるが、それに対してセナも食らいついて一進一退の展開。そして残り8周となった47周目のシケイン──セナが勝負を仕掛けると、プロストはそれをブロックで抑えようとして2台が接触した。

プロストはマシンを降りてリタイアしたが、チャンピオン争いで不利な状況にあったセナは、コースマーシャルの手を借りてコースに復帰。破損したフロントウイングをピットで交換してから猛烈な追い上げを見せ、残り2周でトップに浮上してチェッカーを受けた。

しかし、接触した47周目にシケインをショートカットする形でコースに復帰したとして、セナは失格処分となる。この結果によってプロストのチャンピオンが決定したが、その過程は後々まで議論を呼ぶレースとなった。

翌1990年。セナがマクラーレンに残留した一方、ライバルのプロストはフェラーリへと移籍し、この年も両者はチャンピオン争いを展開する。

日本GPの予選では、僅差で競り勝ったセナがポールポジションを獲得。しかし、決勝スタートでは2番手のプロストが好ダッシュで先頭に立つ。それにセナも負けじと応戦した結果、1コーナーで2台が接触し、ともにリタイアとなった。この年はセナがチャンピオン争いでリードしていたこともあり、この結果をもってセナの2度目のチャンピオンが決まった。

ちなみに1990年の日本GPでは、優勝候補のベルガー（マクラーレン）やマンセル（フェラーリ）がリタイアするなか、鈴木亜久里（ラルース）が着々とポジションを上げて日本人初となる3位表彰台を獲得した。

（５）【1991年】日本のF1ブームの先駆者・中嶋悟の鈴鹿F1ラストラン

日本のF1ブーム火つけ役のひとりでもある中嶋悟が1991年限りで現役引退を発表。10月の鈴鹿サーキットには初日から多くのファンが詰めかけ、各コーナーは「ありがとう中嶋」の横断幕や応援フラッグで埋め尽くされ、中嶋がコースインすると大歓声で迎えられた。

予選15番手からスタートした中嶋は、レース前半から各所でバトルを展開し、粘り強くポジションを上げて周回を重ねていった。しかし、レース後半の31周目にマシントラブルに見舞われて、S字コーナーでクラッシュ。最後のF1日本GPで完走を果たすことができず、鈴鹿サーキットの観客席は悲鳴に包まれた。

マシンを降りた中嶋はピットに戻るべく、マシンが来ないタイミングを見計らってコースを走って横断（※現在はレース中のコース横断は禁止されている）した際、ファンの大歓声に手を振って応える。その姿を、多くのファンが涙しながら見送った。

1991年も鈴鹿がチャンピオン決定の舞台となり、マンセル（ウイリアムズ）が序盤にリタイアしたことでセナ（マクラーレン）のチャンピオンが決定。レース後半はトップを独走していたが、自身の王座獲得のためにシーズンを通してサポートしてくれた僚友ベルガーにゴール直前で1位を譲り、マクラーレン・ホンダがワンツーフィニッシュを飾った。

（つづく）

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