種市篤暉の復帰時期に朗報　サブロー監督の発言にロッテファン安堵「思ったより早そう」「100%で戻ってきて」

種市が早期復帰できれば心強い(C)産経新聞社

ロッテのサブロー監督が3月25日、日本代表「侍ジャパン」の一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した種市篤暉の公式戦出場時期について明かした。本格的な投球練習が間もなく行われるとして、早ければ公式戦の2、3カード目で起用する方針などと語ったと報じられている。

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種市は自身初出場となったWBCでは、1次ラウンドの韓国戦、オーストラリア戦、準々決勝のベネズエラ戦に、いずれもリリーフで登板。連投も任されるなど、救援投手として存在感を放った。

開幕前に行われたWBCでプレーしたことで、レギュラーシーズンへ向け、ここからが本格的な仕上げとなる種市。サブロー監督のコメントからは、大きな問題が無い状態であることがうかがえる。