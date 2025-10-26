ニューストップ > 国内ニュース > ヒグマが新聞配達員を100m引きずり殺害…遺体に笹の葉かける「食害痕… クマ（動物） みんかぶマガジン ヒグマが新聞配達員を100m引きずり殺害…遺体に笹の葉かける「食害痕」 2025年10月26日 9時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 7月、新聞配達中の52歳男性が路上でヒグマに襲われ死亡した 草むらで発見された男性の遺体には、笹の葉がかけられていたそう これはクマが獲物を隠し、後で食べるために執着する「食害痕」だという 記事を読む おすすめ記事 なぜ男たちは体重70キロのホステスに溺れたのか…｢鳥取連続不審死事件｣の犯人が手紙に記した"愛の言葉" 2025年10月20日 17時15分 地鶏を襲ったクマか 駆除されたクマの胃から地鶏の羽根が見つかる 山形・小国町 2025年10月25日 18時9分 受刑者に暴言…国に約30万円の賠償命じる 「不適切な医療措置」は認めず 2025年10月20日 16時44分 「頭部から出血がある」静岡がんセンター1階で点検中の作業員、床の開口部から地下に転落し死亡＝静岡・長泉町 2025年10月20日 16時39分 国民のシモのお世話に乗り出した!? 女子トイレ問題を「何とかできないか」と言い出した“意外な人物” 2025年9月29日 5時51分