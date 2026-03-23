ビジュアルでも人気の女子ゴルファーが国際結婚！ 驚きの報告にもファンからは祝福コメントが殺到
プロテスト合格を目指す女子ゴルファーの伊藤真利奈が自身のインスタグラムを更新。「私事ではございますが、この度結婚いたしました」「お相手は、長年お世話になっているコーチ、デビッドの息子で、同じプロゴルファーのチャーリーです」とファンにとっては驚きの報告をした。
【写真】伊藤真利奈の美しすぎるウェディングドレス姿に「カタログか？」の声も
伊藤が師事するデービッド・スメイル（ニュージーランド）と出会ったのは10歳の頃だった。「初めて観戦したトーナメントでサインをいただいて以来、ゴルフを始める前からずっと憧れの存在でした」とのこと。指導を受けるようになってからは、毎年、冬にはニュージーランドでトレーニングや試合に参戦するようになったことで、「スメイルファミリーとともにかけがえのない時間を過ごしてきました」と、チャーリーとの出会いを振り返る。「ゴルフを通じての出会いに感謝するとともに、支えてくださる皆さまへの感謝の気持ちでいっぱいです」との気持ちを明かすと、「これからも競技に真摯に向き合い、より一層精進してまいります。また、お互いに支え合いながら、切磋琢磨していけたらと思っております」と、ゴルフには今まで通り取り組んでいくことを力強く宣言していた。投稿では背中が大きく開いた裾の長いウェディングドレス姿で、ベールを風になびかせた写真や、2人で向き合う写真、幸せそうに満面の笑みを浮かべる写真などを公開。最後は暗くなった中、クラブを手にしたプロゴルファー夫婦らしい写真で締めくくった。この投稿には永井花奈や大西葵などの女子プロや、マイナビネクストヒロインゴルフツアーで戦ってきた女子ゴルファー、そして多くのファンから「おめでとう」「綺麗すぎます」「素敵な写真だね」「末長くお幸せに」などのお祝いコメントが殺到。伊藤は一つ一つに丁寧に返答していた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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