Perfume、アリーナツアー＆東京ドーム公演を収録した映像作品発売決定
Perfumeの映像作品『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” -完全版-』が5月27日に発売される。
【写真】「腹筋すごい」“コールドスリープ”中のPerfumeの“新ビジュアル”
Perfumeの結成25周年を記念したドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』が、5月15日より全国公開される。同作は、長年にわたり第一線を走り続けてきたPerfumeが、節目となる25周年を迎える中で決断した“コールドスリープ”に至るまでの過程を、長期密着の映像とともに描いた作品。華やかなステージの裏側にある葛藤や対話、そして未来への選択が、メンバー自身の言葉で語られる“これまでにないリアル”なドキュメンタリーとなっている。
映画公開から約2週間後となる5月27日に、同作の中でも重要な舞台として描かれるライブの模様を収録した映像作品『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” -完全版-』のリリースが決定した。結成25周年、メジャーデビュー20周年を記念して開催された全国アリーナツアー『Perfume 10th Tour ZO/Z5 “ネビュラロマンス” Episode 1』ファイナル公演（4月20日）に加え、周年の締めくくりとして開催された『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』（9月23日公演）を収録。Perfumeの節目を象徴する2つの公演が、完全版としてパッケージ化される。
さらに特典映像として、各地でのMCや「P.T.A.のコーナー」のハイライトに加え、アリーナツアーから厳選されたパフォーマンス映像、さらにドーム公演の1日目のMCなど約147分を収録。ツアーの軌跡を多角的に追体験できる内容となっている。
完全版に加え、それぞれの公演を個別に楽しめる『Perfume 10th Tour ZO/Z5 “ネビュラロマンス” Episode 1』『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』も同時リリースされる。
【写真】「腹筋すごい」“コールドスリープ”中のPerfumeの“新ビジュアル”
Perfumeの結成25周年を記念したドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』が、5月15日より全国公開される。同作は、長年にわたり第一線を走り続けてきたPerfumeが、節目となる25周年を迎える中で決断した“コールドスリープ”に至るまでの過程を、長期密着の映像とともに描いた作品。華やかなステージの裏側にある葛藤や対話、そして未来への選択が、メンバー自身の言葉で語られる“これまでにないリアル”なドキュメンタリーとなっている。
さらに特典映像として、各地でのMCや「P.T.A.のコーナー」のハイライトに加え、アリーナツアーから厳選されたパフォーマンス映像、さらにドーム公演の1日目のMCなど約147分を収録。ツアーの軌跡を多角的に追体験できる内容となっている。
完全版に加え、それぞれの公演を個別に楽しめる『Perfume 10th Tour ZO/Z5 “ネビュラロマンス” Episode 1』『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』も同時リリースされる。