“カミマン”『上方漫才大賞』新MCに海原やすよ ともこ＆中川家就任決定 大賞2度受賞の実績
上方（大阪）で最も長い歴史を持つ『第61回上方漫才大賞』（4月7日 後6：30〜 ※関西ローカル 生放送）の新MCに海原やすよ ともこと中川家の2組が就任する。21日放送の『上漫Premium』で発表された。
【画像】”カミマン”を見届ける歴代の「大賞」受賞者3人
上方漫才界において、年度を通じて寄席、放送および舞台などで最も活躍した漫才師に贈られる名誉ある賞。上方演芸界で最も長い歴史を持ち、これまでに夢路いとし・喜味こいし、横山やすし・西川きよし、近年では千鳥、ダイアン、かまいたちなど、数々の実力派漫才師が受賞してきた。
このたび、新MCを務める海原やすよ ともこと中川家は2020年3月1日に吉本興業の常設劇場「なんばグランド花月」で、劇場の顔である「新看板」にそろって就任。また本大会においても圧倒的な実績を誇っている。
海原やすよ ともこは、新人奨励賞から順調に階段を駆け上がり、12年、17年に女性コンビとして史上初となる「大賞2度受賞」の快挙を達成。一方の中川家は、初代『M-1グランプリ』王者としての実力を見せつけ、10年、19年と大賞を2度受賞。ともに数々のお笑い賞レースを制してきた。
そして、新たなステージを迎える『上方漫才大賞』を見届けるべく、歴代の「大賞」受賞者からブラックマヨネーズ・吉田敬、フットボールアワー・岩尾望、銀シャリ・橋本直も登場することが発表された。
また、このたび『第61回上方漫才大賞』の冠スポンサーが「シャボン玉石けん」に決定した。さらに、本番組内のCMでは、2007年に優秀新人賞を獲得したお笑いコンビ、なすなかにしが登場。ツッコミ担当の那須晃行は、2023年12月の脳梗塞発症による休養から順調に回復し、本番組のCMで待望の漫才を披露する予定。
【画像】”カミマン”を見届ける歴代の「大賞」受賞者3人
上方漫才界において、年度を通じて寄席、放送および舞台などで最も活躍した漫才師に贈られる名誉ある賞。上方演芸界で最も長い歴史を持ち、これまでに夢路いとし・喜味こいし、横山やすし・西川きよし、近年では千鳥、ダイアン、かまいたちなど、数々の実力派漫才師が受賞してきた。
海原やすよ ともこは、新人奨励賞から順調に階段を駆け上がり、12年、17年に女性コンビとして史上初となる「大賞2度受賞」の快挙を達成。一方の中川家は、初代『M-1グランプリ』王者としての実力を見せつけ、10年、19年と大賞を2度受賞。ともに数々のお笑い賞レースを制してきた。
そして、新たなステージを迎える『上方漫才大賞』を見届けるべく、歴代の「大賞」受賞者からブラックマヨネーズ・吉田敬、フットボールアワー・岩尾望、銀シャリ・橋本直も登場することが発表された。
また、このたび『第61回上方漫才大賞』の冠スポンサーが「シャボン玉石けん」に決定した。さらに、本番組内のCMでは、2007年に優秀新人賞を獲得したお笑いコンビ、なすなかにしが登場。ツッコミ担当の那須晃行は、2023年12月の脳梗塞発症による休養から順調に回復し、本番組のCMで待望の漫才を披露する予定。