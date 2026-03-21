トッテナムGKヴィカーリオ、ヘルニアの手術で離脱…来月中に復帰見込み

トッテナム・ホットスパーは20日、イタリア代表GKグリエルモ・ヴィカーリオが手術を受けることを発表した。



発表によると、ヘルニアの問題を抱えていたヴィカーリオはシーズンへの影響を最小限に抑えるため、来週予定通りに手術を受けるという。なお、同選手は直ちにメディカルスタッフによるリハビリを開始し、来月中には復帰できる見込みであることも伝えられている。



代表ウィークのため、トッテナム・ホットスパーは22日に行われるノッティンガム・フォレスト戦後、3週間ほど公式戦はないものの、ヴィカーリオは少なくとも公式戦2試合を欠場することが予想されている。



これに伴い、ヴィカーリオが離脱している期間は、今月10日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16・ファーストレグのアトレティコ・マドリード戦で先発起用されて、CLデビューを飾ったものの、ミスが連続したことで3失点を喫してわずか17分で途中交代を余儀なくされたチェコ代表GKアントニーン・キンスキーが代役として起用されることになりそうだ。