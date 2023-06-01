【今日の献立】2026年3月21日(土)「味付け簡単！豚肉キムチの基本レシピ by山下 和美さん」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「味付け簡単！豚肉キムチの基本レシピ by山下 和美さん」 「ジャガイモチヂミ」 「杏仁風ミルクプリン」 の全3品。
ご飯が進むピリ辛の豚キムチとチヂミに、あっさりしたミルクプリンを添えて。
【主菜】味付け簡単！豚肉キムチの基本レシピ by山下 和美さん
調理時間：20分
カロリー：400Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
塩コショウ 少々
白菜キムチ 150g
玉ネギ 1/2個
赤パプリカ 1/2個
青ネギ 4~5本 ショウガ (みじん切り)1片分
ニンニク (みじん切り)1片分
しょうゆ 小さじ1
塩コショウ 少々
白ゴマ 適量 ゴマ油 適量
玉ネギは幅1cmに切る。赤パプリカはヘタと種を取り除き、幅1cmに切る。青ネギは根元を切り落とし、斜め切りにする。
2. 白菜キムチ、玉ネギ、赤パプリカを加えてさらに炒める。青ネギとしょうゆを加えて炒め合わせ、塩コショウで味を調える。器に盛り、白ゴマを振る。
白菜キムチの味付けによって、塩コショウの量を調節してください。
【副菜】ジャガイモチヂミ
外はカリカリ、中はもちもちのシンプルチヂミ。
調理時間：15分
カロリー：164Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
ジャガイモ 2個
小麦粉 大さじ2
塩 少々
ネギ (刻み)大さじ4
赤唐辛子 (輪切り)1本分
＜タレ＞
しょうゆ 小さじ2
酢 小さじ2
コチュジャン 小さじ1
ゴマ油 適量
2. ネギと赤唐辛子をのせ、裏返して両面香ばしく焼く。器に盛り、＜タレ＞を添える。
【デザート】杏仁風ミルクプリン
アーモンドエッセンスを入れるだけで、杏仁豆腐の風味。イチゴソースがジューシーです。
調理時間：1時間10分
カロリー：168Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
イチゴ 6~8個
砂糖 小さじ2
牛乳 300ml
砂糖 大さじ1.5
粉ゼラチン 小さじ2
水 大さじ2
アーモンドエッセンス 7~8滴
2. 冷やしている間に＜イチゴソース＞を作る。イチゴはヘタを取り、水でサッと洗い、水気をきって縦4等分に切る。ボウルに入れ、砂糖をまぶして冷蔵庫でねかす。
3. (1)に＜イチゴソース＞をかける。
ご飯が進むピリ辛の豚キムチとチヂミに、あっさりしたミルクプリンを添えて。
【主菜】味付け簡単！豚肉キムチの基本レシピ by山下 和美さん
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：400Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）豚肉 (薄切り)200g
塩コショウ 少々
白菜キムチ 150g
玉ネギ 1/2個
赤パプリカ 1/2個
青ネギ 4~5本 ショウガ (みじん切り)1片分
ニンニク (みじん切り)1片分
しょうゆ 小さじ1
塩コショウ 少々
白ゴマ 適量 ゴマ油 適量
【下準備】豚肉は長さ4cmに切り、塩コショウする。白菜キムチが大きい場合は、ザク切りにする。
©Eレシピ
玉ネギは幅1cmに切る。赤パプリカはヘタと種を取り除き、幅1cmに切る。青ネギは根元を切り落とし、斜め切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにゴマ油、ショウガ、ニンニクを入れて中火で熱し、香りがたったら豚肉を加え、色が変わるまで炒める。
©Eレシピ
2. 白菜キムチ、玉ネギ、赤パプリカを加えてさらに炒める。青ネギとしょうゆを加えて炒め合わせ、塩コショウで味を調える。器に盛り、白ゴマを振る。
©Eレシピ
白菜キムチの味付けによって、塩コショウの量を調節してください。
【副菜】ジャガイモチヂミ
外はカリカリ、中はもちもちのシンプルチヂミ。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：164Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）＜生地＞
ジャガイモ 2個
小麦粉 大さじ2
塩 少々
ネギ (刻み)大さじ4
赤唐辛子 (輪切り)1本分
＜タレ＞
しょうゆ 小さじ2
酢 小さじ2
コチュジャン 小さじ1
ゴマ油 適量
【下準備】ジャガイモは皮をむき、すりおろす。ボウルにジャガイモ、小麦粉、塩を入れて混ぜ合わせる。＜タレ＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンに多めのゴマ油を中火で熱し、＜生地＞を直径5〜6cmになるように流し入れる。
©Eレシピ
2. ネギと赤唐辛子をのせ、裏返して両面香ばしく焼く。器に盛り、＜タレ＞を添える。
©Eレシピ
【デザート】杏仁風ミルクプリン
アーモンドエッセンスを入れるだけで、杏仁豆腐の風味。イチゴソースがジューシーです。
©Eレシピ
調理時間：1時間10分
カロリー：168Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）＜イチゴソース＞
イチゴ 6~8個
砂糖 小さじ2
牛乳 300ml
砂糖 大さじ1.5
粉ゼラチン 小さじ2
水 大さじ2
アーモンドエッセンス 7~8滴
【下準備】粉ゼラチンは水に振り入れて、ふやかす。
©Eレシピ
【作り方】1. 小鍋に牛乳と砂糖を入れて中火にかける。沸騰したら火を止め、粉ゼラチンを加えて溶かす。粗熱が取れたらアーモンドエッセンスを加えて混ぜ、器に流し入れて冷蔵庫で1時間以上冷やす。
©Eレシピ
2. 冷やしている間に＜イチゴソース＞を作る。イチゴはヘタを取り、水でサッと洗い、水気をきって縦4等分に切る。ボウルに入れ、砂糖をまぶして冷蔵庫でねかす。
©Eレシピ
3. (1)に＜イチゴソース＞をかける。
©Eレシピ