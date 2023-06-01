プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「味付け簡単！豚肉キムチの基本レシピ by山下 和美さん」 「ジャガイモチヂミ」 「杏仁風ミルクプリン」 の全3品。
ご飯が進むピリ辛の豚キムチとチヂミに、あっさりしたミルクプリンを添えて。

【主菜】味付け簡単！豚肉キムチの基本レシピ by山下 和美さん


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調理時間：20分
カロリー：400Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

豚肉  (薄切り)200g
  塩コショウ  少々
白菜キムチ  150g
玉ネギ  1/2個
赤パプリカ  1/2個
青ネギ  4~5本 ショウガ  (みじん切り)1片分
ニンニク  (みじん切り)1片分
しょうゆ  小さじ1
塩コショウ  少々
白ゴマ  適量 ゴマ油  適量

【下準備】

豚肉は長さ4cmに切り、塩コショウする。白菜キムチが大きい場合は、ザク切りにする。

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玉ネギは幅1cmに切る。赤パプリカはヘタと種を取り除き、幅1cmに切る。青ネギは根元を切り落とし、斜め切りにする。

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【作り方】

1. フライパンにゴマ油、ショウガ、ニンニクを入れて中火で熱し、香りがたったら豚肉を加え、色が変わるまで炒める。

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2. 白菜キムチ、玉ネギ、赤パプリカを加えてさらに炒める。青ネギとしょうゆを加えて炒め合わせ、塩コショウで味を調える。器に盛り、白ゴマを振る。

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白菜キムチの味付けによって、塩コショウの量を調節してください。

【副菜】ジャガイモチヂミ
外はカリカリ、中はもちもちのシンプルチヂミ。

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調理時間：15分
カロリー：164Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

＜生地＞
  ジャガイモ  2個
  小麦粉  大さじ2
  塩  少々
ネギ  (刻み)大さじ4
赤唐辛子  (輪切り)1本分
＜タレ＞
  しょうゆ  小さじ2
  酢  小さじ2
  コチュジャン  小さじ1
ゴマ油  適量

【下準備】

ジャガイモは皮をむき、すりおろす。ボウルにジャガイモ、小麦粉、塩を入れて混ぜ合わせる。＜タレ＞の材料を混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. フライパンに多めのゴマ油を中火で熱し、＜生地＞を直径5〜6cmになるように流し入れる。

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2. ネギと赤唐辛子をのせ、裏返して両面香ばしく焼く。器に盛り、＜タレ＞を添える。

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【デザート】杏仁風ミルクプリン
アーモンドエッセンスを入れるだけで、杏仁豆腐の風味。イチゴソースがジューシーです。

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調理時間：1時間10分
カロリー：168Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

＜イチゴソース＞
  イチゴ  6~8個
  砂糖  小さじ2
牛乳  300ml
砂糖  大さじ1.5
粉ゼラチン  小さじ2
  水  大さじ2
アーモンドエッセンス  7~8滴

【下準備】

粉ゼラチンは水に振り入れて、ふやかす。

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【作り方】

1. 小鍋に牛乳と砂糖を入れて中火にかける。沸騰したら火を止め、粉ゼラチンを加えて溶かす。粗熱が取れたらアーモンドエッセンスを加えて混ぜ、器に流し入れて冷蔵庫で1時間以上冷やす。

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2. 冷やしている間に＜イチゴソース＞を作る。イチゴはヘタを取り、水でサッと洗い、水気をきって縦4等分に切る。ボウルに入れ、砂糖をまぶして冷蔵庫でねかす。

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3. (1)に＜イチゴソース＞をかける。

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