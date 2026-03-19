4月スタート『未解決の女』に4人の新キャスト参戦！りょう、武田玲奈、草川直弥、井上翔太

この春、新バディの誕生とともに6年ぶりに再始動する鈴木京香主演の『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』。

4月16日（木）にスタートする最新シーズンには、陸奥日名子（黒島結菜）、夏目征也（宮世琉弥）が新たに参戦。さらに、古賀清成（沢村一樹）、草加慎司（遠藤憲一）ら個性豊かなレギュラーメンバーも再集結。

現実社会でも数々の未解決事件が注目されるなか、さらにパワーアップしたミステリーが放送される。

【映像】『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』30秒予告

そんななか、本作を盛り上げるべく、さらなる新キャストが続々参戦。

今年俳優デビュー30周年を迎えた演技巧者・りょう、多数のドラマ・映画で主演を飾るなど躍進中の若手俳優・武田玲奈、さらに今注目すべきネクストブレイク必至俳優、草川直弥に井上翔太の出演が決定した。

◆りょう、美しき“野心家”管理官を熱演

昨年はドラマ『愛の、がっこう。』で毒親を見事に体現。変幻自在な演技力を誇るりょうが今回演じるのは、警視庁捜査一課の美しき管理官・岩下敦子だ。

一見クールな岩下だが、実は超が付くほどプライドが高く、野心バリバリ。女性初の捜査一課長の座を目指し、出世争いのライバル・古賀とことあるごとに“大人げない”真っ向対立を繰り返していく。

しかも、彼女の存在は鳴海理沙（鈴木京香）ら6係をも脅かしていくことに。古賀の傘下にある6係に対抗し、過去の犯罪や捜査に関する膨大なデータを横断的かつ総括的に分析する「情報分析班」を新設し、何がなんでも手柄をあげて6係を潰そうと躍起になる。

そんな“6係＆古賀の最大の敵”を、りょうがコミカルさもにじませながら熱演。時にヒリヒリ、時にクスッと笑える攻防戦の行方から目が離せない。

◆武田玲奈、シゴデキ刑事に扮し活躍

かたや武田が演じるのは、警視庁捜査一課「第3強行犯捜査 殺人犯捜査」第5係の刑事・越坂部澪だ。

男社会である捜査一課の中でも自分の意見をはっきり持っており、ノンキャリア組の若手ながらも実に優秀。上司である熱血係長・桑部一郎（山内圭哉）の右腕的存在として活躍する越坂部。しかし、突然やってきたキャリア組の日名子のことは警戒していて…。

アジア圏でもっとも権威のあるテレビ賞「30th Asian Television Awards」の「ベストオリジナルドラマシリーズ（OTT）」部門で最優秀賞を受賞した話題作『透明なわたしたち』（2024年）など、多彩な作品で新境地を切り開き続ける武田が『未解決の女』で見せる新たな顔に注目だ。

◆草川直弥＆井上翔太がフレッシュな刑事役！

さらに最新シーズンには、今後の飛躍が大いに期待される若手俳優もフレッシュな風を注ぎ込む。

これまで、主演ドラマ『his 〜恋するつもりなんてなかった〜』（2019年）や、映画『決戦は日曜日』（2022年）、ドラマ『問題物件』（2025年）、『本命じゃなきゃよかったのに』（2026年）などに出演。「ONE N’ ONLY」のメンバーとしても人気を博している草川直弥が演じるのは、「特命捜査対策室」の刑事・今津雅也。クセモノの室長・古賀の指揮下で、捜査に奔走する若手刑事を力演する。

一方、俳優としてだけでなく、2024年まではファッション雑誌『MEN’S NON-NO』の専属モデルとしても活躍。2023年に出演したドラマ『転職の魔王様』でも鮮烈な印象を残した井上翔太が演じるのは、警視庁捜査一課「第3強行犯捜査 殺人犯捜査」第5係の若手刑事・春日部栄太。山内＆武田が演じる直属の先輩たちに、必死に食らいついていく刑事をフレッシュに全力で演じる。

個性豊かな新キャラクターたちを迎え、よりいっそう奥行きを増していくドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』。

ミステリーとしても群像劇としても見応えたっぷりの最新シーズンに期待が高まる。

◆りょう（岩下敦子・役） コメント

――『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』への出演が決まった時の心境とご自身の役柄への印象をお聞かせください。

警視庁捜査一課管理官という、女性としてはまだ珍しい立場であり、長く経験を積んできた人物の役だと思っています。現場の刑事たちをまとめる指揮官でもありますので、その責任と緊張感を大切にしながら演じていきたいと思います。

――大森美香さんが手掛けられた脚本を読まれての感想を教えてください。

文字を糸口に未解決事件が解き明かされていくという点に、とても興味を惹かれました。言葉一つひとつにキャラクターの個性やテンポがあり、シリアスな会話の中にもそれぞれの人間の息遣いが感じられます。そうした言葉の魅力を大切にしながら、この作品の世界を丁寧に立ち上げていけたらと思います。

――視聴者の皆様へメッセージをお願いいたします。

新しいシリーズに新キャラクターとして出演させていただきます。長く多くの方に愛されてきた作品に参加させていただけることを、とても嬉しく思っています。これまでの作品の空気感を大切にしながら、物語の中に自然に溶け込めたらと思っています。皆さまにも楽しんでいただけたら嬉しいです。

◆武田玲奈（越坂部澪・役） コメント

――『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』への出演が決まった時の心境をお聞かせください。

たくさんの方から愛されるシリーズに参加させていただき光栄です。新キャラクターなので、監督たちと相談しながら、楽しいキャラクターを作っていけたらと思います！

――大森美香さんが手掛けられた脚本を読まれての感想を教えてください。

毎話、事件解決の糸口が面白く、学びにもなり、過去のシリーズも楽しく拝見しておりました！ 今シーズンもいろいろなミステリーに触れられて、毎回台本をいただくのが楽しみです。

――視聴者の皆様へメッセージをお願いいたします。

今シーズンもさらにワクワクするような爽快ミステリーになっております。私もフレッシュメンバーとしてお話を盛り上げられるよう尽力しますので、ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。

◆草川直弥（今津雅也・役） コメント

――『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』への出演が決まった時の心境をお聞かせください。

とても嬉しかったです。これまでのシリーズも見ていたので、まさか自分があの世界に入ることができるなんて、とても光栄に思っています。今から撮影が楽しみで仕方がないです。

――大森美香さんが手掛けられた脚本を読まれての感想を教えてください。

過去シリーズもですが、ストーリーが進んでいく事に紐解かれていく糸口が毎回気持ちよくて、本を捲る手が止まらなかったです。

――視聴者の皆様へメッセージをお願いいたします。

たくさんの方に愛されている「未解決の女シリーズ」に出演させていたけることすごく光栄に思っています。『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』はこれまでの良さもありながら更に進化して帰ってきます！皆さんにお届けできる日がとても待ち遠しいです。是非楽しみにしていてください。

◆井上翔太（春日部栄太・役） コメント

――『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』への出演が決まった時の心境をお聞かせください。

過去のシリーズを見ていたので、今回憧れの刑事役として、尊敬する先輩方が作り上げてこられた歴史ある作品に参加できると聞いて嬉しかったです。前作から出演されている先輩方、新たな共演者の皆様、スタッフの皆様と新たな物語を紡いでいくのがとても楽しみです。

――大森美香さんが手掛けられた脚本を読まれての感想を教えてください。

冒頭のナレーションを読んだ時に「Season３が始まった！」と、ドラマを見ているような感覚になって、あっという間に1話の台本を読み終えました。ミステリードラマでありながらも、キャラクターたちの温かみや寂しさ、コミカルな言動が今作も炸裂していて、僕自身も放送を見るのが楽しみです。

――視聴者の皆様へメッセージをお願いいたします。

はじめまして、Season３から参加させていただく、春日部栄太役の井上翔太です。キャストの方々、スタッフの方々と、今作も視聴者の皆様に楽しんでいただける『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』をお届けできるよう精進いたします。ぜひ、ご覧ください！