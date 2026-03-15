女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は16日、第116話が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

10年が経ち、雨清水トキ（郄石あかり）とレフカダ・ヘブン（雨清水八雲）（トミー・バストウ）は東京の大久保に引っ越し。長男の勘太、次男の勲、松野司之介（岡部たかし）松野フミ（池脇千鶴）と賑やかな時間を送る。ヘブンは息子たちに英語を教え、授業をしに帝大と家を往復。トキは夫を支えながら、家族を愛する日々。どこからどう見ても幸せで、まるで桃源郷のような東京の生活が進んでいく。

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第24週（3月16日〜3月20日）は「カイダン、カク、シマス。」。最終章「東京編」の幕が上がる。

史実としては、1896年（明治29年）に八雲が日本国籍を取得し、セツさんと正式に結婚。その年に帝国大学英文学科の講師に就任し、上京した。

1902年（明治35年）、東京・大久保に転居。1904年（明治37年）、夫婦の共同作業による代表作「怪談」を出版した。