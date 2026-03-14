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【ネタバレ注意】日曜劇場『リブート』母・良子の行動の謎、それは夏海から「全てを聞いていた」からだった。儀堂の妻・麻友も共犯の可能性

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTuberの「ドラマ考察 トケル orz」が「【リブート】第７話ドラマ考察 麻友と母・良子があやしい点！2人は全てを知っている！ 最終回結末予想! 鈴木亮平 TBS日曜劇場 最新」と題した動画を公開した。TBS日曜劇場「リブート」第7話について、主人公・早瀬陸の母・良子と、儀堂の妻・麻友の行動に潜む謎を考察。動画では、2人が陸の妻・夏海から事前に計画の全貌を聞かされていたのではないか、という説を展開している。



第7話では、それまで早瀬洋菓子店を手伝っていた儀堂の妻・麻友が姿を消し、代わって幸後一香が店を手伝う様子が描かれた。動画では、この不自然な入れ替わりと、協力者が次々と現れる状況を母・良子がすんなりと受け入れている点に疑問を呈した。



この不可解な状況について、動画では「夏海が家を出る前に、母・良子へこれからの計画を全て話していたのではないか」という説を提示。陸が警察に追われ、家を出ていくことになる状況を見越した夏海が、残される家族、特に身体が不自由な良子のために、協力者である一香や麻友について事前に伝えていた可能性があると指摘した。



さらに、陸がリブートした存在であることを見破った麻友もまた、夏海と繋がっていた可能性が高いと考察。麻友が「一香には大きな秘密がある」と断言したことや、殺害された儀堂の事件後、何者かに拉致されたにもかかわらず警察に通報していない点など、多くの謎の行動がこの説を補強しているという。



一連の出来事は、夏海が家族を守るために描いた壮大な計画であり、母・良子と麻友はその計画を事前に知らされていた重要な協力者だったのかもしれない。動画は、今後の展開を予想する上で、この2人の動向が鍵を握ると示唆して締めくくられている。