女優の井川遥（49）が14日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後13・54）に出演。母としての生活を明かした。

MCのダウンタウン・浜田雅功とは初対面。「ほんとに初めまして、ですよね」と言われ、「すれ違ってもないと思います。こんなにお会いしたことない方も珍しいかもしれないぐらいですよね」と返した。

打ち解けるために「共同作業がいいかなと思って、スーパーで買い出しをしてお料理をしようかなと」と、提案した。

「当然お子さんいらっしゃるから毎日のように…」と聞く浜田に、「そうです。朝ご飯、お弁当、昼、夜ごはんまで作って出ることが多いです。もうなんかずっと飯炊き…寮母のように。お腹空いた、お腹空いた言われて」と言って、笑わせた。

井川は2006年に結婚し、09年に第1子となる女児、12年に第2子となる男児を出産した。

スーパーでの買い物も日常に組み込まれており、食材などの値段も「分かってますよ、もちろんです。こういうことがあったから野菜が高いのね…とか」と話し、相場を知らない浜田は「勉強します」とタジタジだった。