『名探偵プリキュア！』第7話「大変！学校が迷路！？」あらすじ＆先行カット！
2月1日（日）より毎週日曜朝8時30分よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始となる、プリキュアシリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』。第7話のあらすじと先行カットが公開された。
モチーフは『探偵』。テーマは『自分で見て、感じて、考えて、”本当”の答えを出す』。
物語の舞台は、なんと…1999年！ 不思議な力に導かれ、主人公【明智あんな】は現代から1999年にタイムスリップしてしまう。「困っている人を助けたい」そんな想いを胸に、1999年に出会った【小林みくる】と力を合わせて名探偵プリキュアに変身！ 時代をこえて描かれるプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語をお楽しみに。
3月15日に放送となる第7話のあらすじはこちら。
＜第7話「大変！学校が迷路！？」あらすじ＞
みくるが理事長にお願いし、あんなも同じまことみらい学園に通い始めることになった。親しげに話しかけてくるクラスメイトたちに探偵であることを打ち明け、みくるといっしょにキュアット探偵事務所の名刺を配るあんな。ポチタンもカバンにひそんでついてきていたが、プリキュアであることは秘密だった。休み時間となり、移動教室のために廊下を歩きながら、校舎の広さにおどろくあんな。みくると理科室に向かっているはずだったが、教室の扉を開けてみると、なぜか体育館に出てしまう。そこは、待ちかまえていたゴウエモンによって作り出された「からくり迷路」だった。ゴウエモンが指をはじくと、足元に穴があき、ふたりは異空間の理科室に落ちてしまう。鍵を見つけなければ抜け出せないと知ったあんなとみくるは、手がかりを求めて鍵を探し始める。
＞＞＞第7話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）ABC-A・東映アニメーション
モチーフは『探偵』。テーマは『自分で見て、感じて、考えて、”本当”の答えを出す』。
物語の舞台は、なんと…1999年！ 不思議な力に導かれ、主人公【明智あんな】は現代から1999年にタイムスリップしてしまう。「困っている人を助けたい」そんな想いを胸に、1999年に出会った【小林みくる】と力を合わせて名探偵プリキュアに変身！ 時代をこえて描かれるプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語をお楽しみに。
＜第7話「大変！学校が迷路！？」あらすじ＞
みくるが理事長にお願いし、あんなも同じまことみらい学園に通い始めることになった。親しげに話しかけてくるクラスメイトたちに探偵であることを打ち明け、みくるといっしょにキュアット探偵事務所の名刺を配るあんな。ポチタンもカバンにひそんでついてきていたが、プリキュアであることは秘密だった。休み時間となり、移動教室のために廊下を歩きながら、校舎の広さにおどろくあんな。みくると理科室に向かっているはずだったが、教室の扉を開けてみると、なぜか体育館に出てしまう。そこは、待ちかまえていたゴウエモンによって作り出された「からくり迷路」だった。ゴウエモンが指をはじくと、足元に穴があき、ふたりは異空間の理科室に落ちてしまう。鍵を見つけなければ抜け出せないと知ったあんなとみくるは、手がかりを求めて鍵を探し始める。
＞＞＞第7話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
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