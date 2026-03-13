なにわ男子・大橋和也、藤原丈一郎を“サシ飯企画”に誘うもツンデレ対応「リモート飲み会で」
7人組グループ・なにわ男子によるテレビ朝日系冠バラエティー『なにわ男子の逆転男子』（毎週土曜 後3：30）がこの4月で6年目に突入する（『まだアプデしてないの？』時代を含む）。このほど、初の番組イベントを4月7日、8日に横浜Kアリーナでも控えるなか、メンバーが“サシ飯”企画について語った。
【写真】ぎゅっと集合！キュートなポーズのなにわ男子
道枝駿佑×高橋恭平のオンエアを見たという長尾謙杜は「自分のことを話してくれていて、初めて知ったこともあったので、この回のスタジオにいられたらよかったのに。すてきな企画だなと思いました。普段メンバーと仕事をしていても、ひとりひとりで話すことはあっても深い話はできてないのでいろんなメンバーで見てみたいです。ペアで色も話も変わるだろうからいろんな色のサシ飯がみてみたい」と感想を明かす。
大橋和也は「ここ（藤原）ではそこまでプライベートでもご飯とか行ってなくて。まだ撮ってない」と藤原丈一郎とのコンビを挙げるとすぐさま藤原は「撮らないです」とキッパリ。「リモート飲み会で」と妥協案を挙げる藤原に「懐かし！」「リーダーだけ現地ね」とメンバーは大盛りあがり。
それでも大橋は「行ってみたい。最後にいったときはジュニアの時。なにわになってから行ってないので行きたい。仕事帰りとかはあるんですけど集まった2人で話したい」と意欲をみせると藤原は「絶対に行きたいです…ごめんな？おれ。忙しくてリモートになったら」とツンデレがさく裂。大橋は「丈くん合わせでいくから！でも全員とは行ってみたいですね」と負けじと対抗した。
大西流星は「普段、プライベートで関わっているメンバーと行くのも面白いし、逆に仕事の話しかしないメンバーのプライベートを知るの面白い。何通りもできるから、長寿企画になるのかな」と展望していた。
