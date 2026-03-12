思春期の子育てアドバイザー道山ケイが解説「受験の合否の9割は親のサポートで決まる」合格への3ステップ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
思春期の子育てアドバイザーである道山ケイ氏のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」が、「【実話】成績下降中の中１が第一志望に合格できた理由とは？焦る親ほど成績は下がります」を公開した。
動画では、親の関わり方を変えることで子供が志望校に合格した実例を紹介。道山氏は元教師としての経験から「子供の受験の合否の9割は親のサポートで決まる」と断言し、具体的な成功法則を解説した。
道山氏はまず、成績が日に日に悪化し、親子関係も険悪だったというある家庭の事例を挙げた。親は当初、「偏差値の高い学校に行き大学に進学することが正解」という価値観で子供に接していたが、道山氏のアドバイスを受けて関わり方を一変させたという。
具体的に実践したのは3つのサポートだ。第一に「意見を押し付けるのをやめた」。親自身の価値観を一旦脇に置き、子供との衝突を回避した。第二に「子供の話を聞くようにした」。親の助言を最低限にし、子供がどう考えているかに耳を傾けた。第三に「親子関係の改善」。何気ない会話を大切にし、子供の要求に応えることで信頼関係を修復した。これらの実践により、本人は「行きたい」と思える第一志望校を自ら決め、見事合格を果たしたという。
道山氏はこの成功プロセスを体系化し、受験を成功させる「3つのステップ」として提唱した。
ステップ1は「愛情バロメータUP」。親の愛情が適切に届くことで子供の気力が充実し、親の話を聞く姿勢や学習意欲が生まれる。逆にこれが低いと「高校に行きたくない」といった無気力状態に陥るという。
ステップ2は「アクティブ進路決め」。親の考える正解を押し付けず、子供にとってベストな進路を対話の中で見つけ出す。
ステップ3は「脇役サポート」。親が「あれしろこれしろ」と主役になるのではなく、子供を主役にし、親は黒子として環境を整える重要性を説いた。
道山氏は、親が主役になって指示出しをしてしまうと子供のやる気が削がれると指摘。「脇役に回ることで勉強効率も上がる」と述べ、親のスタンスの変化こそが受験成功の鍵であると結論付けた。
動画では、親の関わり方を変えることで子供が志望校に合格した実例を紹介。道山氏は元教師としての経験から「子供の受験の合否の9割は親のサポートで決まる」と断言し、具体的な成功法則を解説した。
道山氏はまず、成績が日に日に悪化し、親子関係も険悪だったというある家庭の事例を挙げた。親は当初、「偏差値の高い学校に行き大学に進学することが正解」という価値観で子供に接していたが、道山氏のアドバイスを受けて関わり方を一変させたという。
具体的に実践したのは3つのサポートだ。第一に「意見を押し付けるのをやめた」。親自身の価値観を一旦脇に置き、子供との衝突を回避した。第二に「子供の話を聞くようにした」。親の助言を最低限にし、子供がどう考えているかに耳を傾けた。第三に「親子関係の改善」。何気ない会話を大切にし、子供の要求に応えることで信頼関係を修復した。これらの実践により、本人は「行きたい」と思える第一志望校を自ら決め、見事合格を果たしたという。
道山氏はこの成功プロセスを体系化し、受験を成功させる「3つのステップ」として提唱した。
ステップ1は「愛情バロメータUP」。親の愛情が適切に届くことで子供の気力が充実し、親の話を聞く姿勢や学習意欲が生まれる。逆にこれが低いと「高校に行きたくない」といった無気力状態に陥るという。
ステップ2は「アクティブ進路決め」。親の考える正解を押し付けず、子供にとってベストな進路を対話の中で見つけ出す。
ステップ3は「脇役サポート」。親が「あれしろこれしろ」と主役になるのではなく、子供を主役にし、親は黒子として環境を整える重要性を説いた。
道山氏は、親が主役になって指示出しをしてしまうと子供のやる気が削がれると指摘。「脇役に回ることで勉強効率も上がる」と述べ、親のスタンスの変化こそが受験成功の鍵であると結論付けた。
YouTubeの動画内容
関連記事
道山ケイ「舌打ちされるなら起こし方を変えるべき」中学生が朝起きられない意外な理由
元中学校教師が警鐘「通学時間か学力か」二者択一に陥る高校選びの“盲点”とは
子どもの寮生活、成功の9割は入寮“前”の準備で決まる？思春期の専門家が教える親の心得
チャンネル情報
元中学校教師【道山ケイ】が中学生とそのお父様・お母様に向けて役立つ情報を発信しています！短期間で成績が上がる勉強法・高校受験で失敗しないための秘訣・不登校の解決策・思春期の子どもの特徴・反抗期の子育て方法など。公式サイト：https://tyugaku.net/