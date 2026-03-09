【ディズニー】ミッキーやチップ&デールがデザインされたユニクロ「マジック フォー オール アイコンズ UT」新柄8種が登場メンズが4月上旬、キッズは5月中旬に販売開始
【UTコレクション「マジック フォー オール アイコンズ」新柄（メンズ）】 4月上旬 発売予定 価格：各1,990円 【UTコレクション「マジック フォー オール アイコンズ」新柄（キッズ）】 5月中旬 発売予定 価格：各990円
ユニクロは、UTコレクション「マジック フォー オール アイコンズ」において、メンズサイズの新柄を4月上旬に、キッズサイズの新柄を5月中旬に発売する。それぞれ4種類あり、価格はメンズサイズが各1,990円、キッズサイズが各990円。
「マジック フォー オール アイコンズ」では、ディズニー、ピクサー、スター・ウォーズ、マーベルの作品から様々なアイコニックなキャラクターが登場。世代を超えて愛されるキャラクターたちの魅力が、アイコニックなポーズやロゴでさりげなく表現される。
商品ラインナップ
「マジック フォー オール アイコンズ UT/リラックスフィット」（4種）
MENサイズ：XS-4XL【カラー：30 NATURAL】
「マジック フォー オール アイコンズ UT」
KIDSサイズ：100-160
マジック フォー オール アイコンズ UTの新柄がメンズ４月上旬、キッズ５月中旬に販売予定♪- ユニクロ (@UNIQLO_JP) March 9, 2026
世代を超えて愛されるキャラクターたちの魅力を、アイコニックなポーズやロゴでさりげなく表現したコレクションです。
特集ページはこちらhttps://t.co/hDyWcON8fq pic.twitter.com/5ZUaZPT7Rn
