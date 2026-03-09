【UTコレクション「マジック フォー オール アイコンズ」新柄（メンズ）】 4月上旬 発売予定 価格：各1,990円 【UTコレクション「マジック フォー オール アイコンズ」新柄（キッズ）】 5月中旬 発売予定 価格：各990円

ユニクロは、UTコレクション「マジック フォー オール アイコンズ」において、メンズサイズの新柄を4月上旬に、キッズサイズの新柄を5月中旬に発売する。それぞれ4種類あり、価格はメンズサイズが各1,990円、キッズサイズが各990円。

「マジック フォー オール アイコンズ」では、ディズニー、ピクサー、スター・ウォーズ、マーベルの作品から様々なアイコニックなキャラクターが登場。世代を超えて愛されるキャラクターたちの魅力が、アイコニックなポーズやロゴでさりげなく表現される。

商品ラインナップ

「マジック フォー オール アイコンズ UT/リラックスフィット」（4種）

MENサイズ：XS-4XL

【カラー：30 NATURAL】

【カラー：09 BLACK】

【カラー：00 WHITE】

【カラー：01 OFF WHITE】

「マジック フォー オール アイコンズ UT」

KIDSサイズ：100-160

(C)Disney

(C)Disney/Pixar

(C) 2026 MARVEL

(C) & TM Lucasfilm Ltd.