どう選ぶ？「ヒールに頼らず細く見える」ラクでキレイなパンツの形







美形なパンツに「さらなる利点」

パンツ選びで譲れないのは、美しいシルエットを描いてくれること。さらに、もうひと工夫のアクセントがあれば、差のつくスタイルアップが見込める。細く、長く、美脚へ導く新たなパンツ選びとして、ひざから下のディテールに着目。







ゆとりを残した気楽なスキニー

華奢な足元がジャケット姿をすっきりと

黒ストレートパンツ／ウォルフォード（LITTLE LEAGUE INC.



スキンウエアブランドならではの、伸縮性の高いジャージー素材を使用したストレスフリーなはき心地。タイトながらひざ下はやや余裕があり、凹凸を目立たせずキレイなラインを形成。見た目はストイックな黒スキニーで、クラシカルなジャケット＋ブラウスを洗練化。シーンレスにはける光沢のある質感。







靴に合わせて調整できるドロスト

ハードなレザーコートを親しみやすく

イエロージャージードロストパンツ／イコールメント



華奢なパンプスにはしぼって細身ではいたり、スニーカーには広げてワイドにはいたり。すその幅を自由に変化できるドロストで、シルエットを調整してベストなバランスへと誘導。締まった足首でメリハリをつけ、ヒールに頼らずともスタイルアップ。







（服のプライスなど詳細へ）

【全16本の一覧へ】≫ヒールに頼らず「細く見える」ラクに穿けて着やせする「シンプルでキレイな名品パンツ」